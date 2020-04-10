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u故事／光頭被罵死人妖 正妹抗癌「我有病我驕傲」

聯合報 / 記者陳煜彬 廖惠玲 蔣宗裕／台北即時報導
「我們都有病」將48個病友故事專訪集結成冊出書。(謝采倪提供)
「我們都有病」將48個病友故事專訪集結成冊出書。(謝采倪提供)

20多歲的女孩們，正值花樣年華，對未來充滿了想法、希望的年紀，卻被診斷出罹患癌症，青春人生被迫按下暫停鍵，獨自一人面對化療和憂鬱的情緒，她們走過一段辛苦的人生黑暗期。所幸，她們彼此相遇，重啟人生的PLAY鍵。年輕癌友謝采倪、米娜、Ruru等人在2018年4月成立了年輕病友社群「我們都有病」，希望致力於用知識來打造病友友善社會。

謝采倪罹癌前是一名UI設計師，大學就得過德國的紅點設計獎，但是26歲正要起飛的人生，卻被診斷出罹患淋巴癌。當醫生宣布她罹癌時，她第一個想法不是要怎麼治療，而是擔心「我的工作該怎麼辦？」，這正是許多年輕癌友的共同心情。然而面對癌症，不是只有身體受苦，更多的是來自不被理解的心靈傷害。化療過程漫長，因為誤解，她「被離職」了；也曾經頂著光頭化妝上街，卻被路邊的卡車司機搖下車窗罵她「死人妖」，生病過程有太多的委屈，她不理解，生病就一定要病懨懨的嗎？後來她創作饒舌歌，把社會上對癌友的不平等對待唱出來。

Ruru在大學即將畢業時被診斷出罹患骨肉癌，回憶起確診那一刻「很錯愕，怎麼可能是我」，已談好的工作也戛然中止，那一年，她22歲。剛開始，Ruru的身體沒有辦法承受化療變得很虛弱，雖然媽媽一直鼓勵她「要堅強起來」，但是她坦言當時真的是無法堅強。治療時，她發現網路上有太多骨肉癌的資訊被妖魔化了，在遇到謝采倪之後，兩人決定為病友們做些甚麼，Ruru也決定用自己設計的能力發揮一點力量，手繪可愛的插圖讓令人害怕的癌症資訊用幽默的方式傳達給病友們。

「我們都有病」今年更將48個病友故事專訪集結成冊出書，這一本不是心靈雞湯的書，也不是要呼籲大家一定要堅強樂觀，但是希望透過每個故事，讓病友知道如何與疾病和平共處，讓非病友可以有同理心理解癌友，達成「我有病，我驕傲」、「我沒病，挺有病」的雙贏社會。

米娜、謝采倪、Ruru成立「我們都有病」社群助癌友。(謝采倪提供)
米娜、謝采倪、Ruru成立「我們都有病」社群助癌友。(謝采倪提供)
Ruru罹患骨肉癌，用設計的能力發揮力量，手繪可愛插圖讓癌症資訊用幽默的方式傳達給病友們。(Ruru提供)
Ruru罹患骨肉癌，用設計的能力發揮力量，手繪可愛插圖讓癌症資訊用幽默的方式傳達給病友們。(Ruru提供)

癌症

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