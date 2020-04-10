u故事／光頭被罵死人妖 正妹抗癌「我有病我驕傲」

20多歲的女孩們，正值花樣年華，對未來充滿了想法、希望的年紀，卻被診斷出罹患癌症，青春人生被迫按下暫停鍵，獨自一人面對化療和憂鬱的情緒，她們走過一段辛苦的人生黑暗期。所幸，她們彼此相遇，重啟人生的PLAY鍵。年輕癌友謝采倪、米娜、Ruru等人在2018年4月成立了年輕病友社群「我們都有病」，希望致力於用知識來打造病友友善社會。

謝采倪罹癌前是一名UI設計師，大學就得過德國的紅點設計獎，但是26歲正要起飛的人生，卻被診斷出罹患淋巴癌。當醫生宣布她罹癌時，她第一個想法不是要怎麼治療，而是擔心「我的工作該怎麼辦？」，這正是許多年輕癌友的共同心情。然而面對癌症，不是只有身體受苦，更多的是來自不被理解的心靈傷害。化療過程漫長，因為誤解，她「被離職」了；也曾經頂著光頭化妝上街，卻被路邊的卡車司機搖下車窗罵她「死人妖」，生病過程有太多的委屈，她不理解，生病就一定要病懨懨的嗎？後來她創作饒舌歌，把社會上對癌友的不平等對待唱出來。

Ruru在大學即將畢業時被診斷出罹患骨肉癌，回憶起確診那一刻「很錯愕，怎麼可能是我」，已談好的工作也戛然中止，那一年，她22歲。剛開始，Ruru的身體沒有辦法承受化療變得很虛弱，雖然媽媽一直鼓勵她「要堅強起來」，但是她坦言當時真的是無法堅強。治療時，她發現網路上有太多骨肉癌的資訊被妖魔化了，在遇到謝采倪之後，兩人決定為病友們做些甚麼，Ruru也決定用自己設計的能力發揮一點力量，手繪可愛的插圖讓令人害怕的癌症資訊用幽默的方式傳達給病友們。