【即時短評】偏鄉交通深水區 在地角色扮演關鍵一步

為補足偏鄉「最後一哩路」，交通部公路總局五年前開始推動「需求反應式運具（DRTS）」，也就是現在俗稱的幸福小黃、巴士。

從最初11鄉鎮，如今成長到48鄉鎮，由中央出錢補助購車營運。但為讓鄉鎮公所確實調查需求，在地需負擔部分自籌款，除擔憂財源，如何找到關鍵人物說服在地，成為推動最大困難。

缺乏公共運輸的偏遠地區，長期以來已有一套運作模式，無論是鄰居順便載一程，或發展為地下經濟以白牌車收費載客，目前成果推動DRTS的案例，關鍵人物都在鄉鎮村里長，例如屏東縣春日鄉長柯自強、高雄市旗山區83歲的中寮里長洪萬祥，都扮演調查當地需求、牽線媒合角色。

不過，在地一旦缺乏這樣的關鍵角色，探訪、協調鄉鎮長的角色，就落在公路總局各地監理所人員身上。

但在各所各站推動人力不足的情況下，缺乏這類能深入協調甚至蹲點的「小小兵」，即使中央訂出再高的KPI，也常見公路總局或監理所替偏鄉寫完方案找完經費，最後地方政府仍不願推動的尷尬情形。

地方為籌措財源，除了載客率不能低，近來陸續設法透過找企業贊助、載觀光客。以那瑪夏幸福小黃來說，以往旅客幾乎都是開車進出，現在從旗山搭進那瑪夏看螢火蟲、參加射耳祭，全長近70公里僅收電子票證票價24元。

公總設定今年公共運輸涵蓋率要達到88%涵蓋率，但最後一成的偏鄉，幾乎已進入「最偏遠」的深水區。除了由上而下的政策，縣市政府及鄉鎮公所如何跟上腳步，落實查調、盤點，媒合在地既有自用車，或是社福、企業及各部會資源，讓後續推動沒有縫隙，將是關鍵一步。