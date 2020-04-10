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冠狀病毒於4℃仍可生存 專家教食物放冰箱前7個消毒步驟

香港01 / 撰文：卡洛兒
為防新冠肺炎，在將食物放入冰箱前最好先妥善清潔。圖／聯合報系資料照
為防新冠肺炎，在將食物放入冰箱前最好先妥善清潔。圖／聯合報系資料照

新冠肺炎COVID-19）疫情下，大家都勤洗手，回家後又會消毒隨身物，以策安全。但到超市購買人人摸過的包裝食物回家後，是否需要徹底清潔？病毒在冰箱冰冷的環境下又能否繼續存活呢？美國病毒學者Warner Greene博士就為大家解答這個迷思！

美國格拉斯通研究所（Gladstone Institutes）首席病毒學家和研究科學家Warner Greene博士接受《NBC Bay Area》訪問表示，冠狀病毒的本質是「黏性」病毒，它們能在物件表面上存活的時間相當驚人。而美國微生物學會於2010年就有關SARS的研究報告發現，冠狀病毒可在濕度低和華氏40度（約攝氏4.4度）的環境下仍可存活，正與冰箱內的情況相約。

有見及此，Greene博士認為將食品放入冰箱之前，需進行消毒，他和家人每次都會用沾上消毒液的毛巾，擦拭產品包裝後才放進冰箱。以下是他提議購物回家後必要做的7個步驟：

1.準備一碗消毒劑（最好含酒精成分）。

2.把毛巾浸入清潔劑後扭乾。

3.用毛巾徹底擦拭食物容器表面，包括袋子、盒子、瓶子和罐子等。

4.消毒放過這些食物的桌面。

5.消毒把食物放進冰箱前的其他容器或包裝。

6.清潔可循環使用的購物袋。

7.完成所有消毒程序後，記得清潔雙手。

Greene博士亦表示，目前未清楚冠狀病毒在0℃以下環境能否存活，但積極消毒冷藏品的包裝都是好方法。

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文章授權轉載自《香港01》

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