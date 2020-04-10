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小心致命深頸部感染 患者命危嘉義長庚團隊及時搶救

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義長庚耳張耕閤醫師、蔡明劭醫師、中醫科楊曜旭醫師，與健康資訊流行病學研究中心團隊，已發表5篇深頸部感染研究在SCI高品質國際學術期刊(Laryngoscope, Scientific Reports等)。圖／嘉義長庚提供
嘉義長庚耳張耕閤醫師、蔡明劭醫師、中醫科楊曜旭醫師，與健康資訊流行病學研究中心團隊，已發表5篇深頸部感染研究在SCI高品質國際學術期刊(Laryngoscope, Scientific Reports等)。圖／嘉義長庚提供

60歲劉姓患者有糖尿病史，一周前患小感冒合併喉嚨痛症狀，這兩天突然頸部腫大疼痛，伴隨發燒畏寒，呼吸困難，家人急忙帶他到嘉義長庚急診，經耳鼻喉科醫師診斷「深頸部感染」，深頸部蓄積大量膿液，醫師此時發出病危通知，並告知須立刻接受手術治療。

患者接受緊急「頸部膿瘍切開引流手術」後，手術當天晚上，患者頸部腫脹和呼吸困難已大幅改善，再經過一周的傷口照護與抗生素治療後，平安康復出院。

嘉義長庚耳鼻喉科醫師張耕閤指出，深頸部感染是危險致命疾病，常見原因包括齒源性感染（齲齒、牙周病、根尖囊腫等）、上呼吸道感染、食道異物損傷等因素，使細菌感染並入侵深頸部筋膜間隙，造成頸部發炎腫脹及化膿，情況嚴重者會壓迫呼吸道造成窒息死亡。

另，深頸部感染有時會侵犯腦部、脊椎、縱膈腔等鄰近器官，或感染擴散全身而引發敗血症。根據文獻指出，深頸部感染範圍一旦擴散至縱膈腔內，再加上病人本身罹患有糖尿病或免疫相關疾病時，死亡率可高達50%。及早治療，才能提高治癒疾病的機會。

張耕閤醫師、蔡明劭醫師、中醫科楊曜旭醫師，與健康資訊流行病學研究中心團隊，運用台灣健保資料庫與長庚醫學研究資料庫進行研究，目前已發表5篇深頸部感染研究在SCI高品質國際學術期刊(Laryngoscope, Scientific Reports等)，

研究成果為全世界的醫師提供深頸部感染治療的重要參考，也讓世界看見台灣的醫學研究實力，日前獲得美國聯合通訊社（AP）等知名國際媒體報導。研究團隊提醒民眾，若有頸部疼痛腫大、吞嚥困難、呼吸困難等疑似深頸部感染的症狀，切勿拖延，盡速就醫檢查治療。

嘉義長庚耳鼻喉科醫師張耕閤指出，深頸部感染是危險致命疾病。圖／嘉義長庚提供
嘉義長庚耳鼻喉科醫師張耕閤指出，深頸部感染是危險致命疾病。圖／嘉義長庚提供

醫師 患者 手術

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