罕見寒冷的4月！ 彭啟明：下周一二恐出現跌破10度低溫

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，今天的天氣相當的晴朗，預計北部高溫可以到26-28度，中南部29-31度，周六也持續穩定天氣，有機會多提升1-2度。

他說，要留意的是周六下半天到下周一二的變化，目前在中國北方，從新疆、蒙古到北方，已經有明顯風切線出現，帶來強風及不穩定天氣，在新疆蒙古也出現沙塵暴現象，也有明顯大幅降溫，預計這波鋒面系統將快速的南下，行經中國的東岸，當地氣象單位已經預測會有暴雨發生機會，局部較大的雨量估計大約40-85毫米，這波鋒面也將會在周六的下半天接近台灣。

他說，而雨量的估計上，到目前為止，預測上有逐漸減少的趨勢，可能是局部大雨或局部雷陣雨，或是各個預測結果不盡相同，但的確有逐步接近當中。

他說，預計水氣在周日中午前會明顯減少，隨後鋒面後面的乾冷空氣報到，明顯的大降溫，北部在周日會只剩下到13-17度的低溫，中南部也會降到14-22度，也會有明顯冷的感覺，空曠地區的低溫會更低。主要是周六日溫度的落差相當明顯。

下周一二東北風仍持續，彭啟明說，就要留意乾冷空氣持續影響下，下周一二清晨及夜晚的輻射冷卻，台北市區的低溫可能跌到11-12度，空曠地區低溫到10度上下的溫度。這個溫度的變化空間頗大，要看當時各地方的情境而定，仍有調整的空間。

彭啟明說，這樣的溫度就符合習慣上強烈冷氣團的標準定義，4月出現這樣的低溫，在全球暖化下的越來越早暖，4月要有這麼冷的溫度，前幾年也有過，但的確少見，較常出現是在20、30年前。

他說，這波鋒面後的乾冷空氣，很有機會附帶後面的沙塵暴汙染物夾雜帶來台灣，預計周日下半天到下周一二可能會很明顯，但強度上仍待觀察。今明兩天由於吹東風，西半部比較穩定，也要留意中南部的空氣品質會略差一些。

好消息是，下周一二乾冷空氣的低溫後，接下來至少到周日，都是晴朗穩定的好天氣，溫度也是每天逐步回溫。