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天氣驟變三階段！周末轉冷又大雨 下周一冷氣團來襲

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天氣驟變三階段！周末轉冷又大雨 下周一冷氣團來襲

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
接下來天氣變化分三階段。圖／取自「報天氣 - 中央氣象局」
接下來天氣變化分三階段。圖／取自「報天氣 - 中央氣象局」

中央氣象局官方臉書粉絲頁「報天氣 - 中央氣象局」表示，接下來天氣變化分三階段：

今天至明天早：東北季風減弱，白天氣溫回升，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

明天午至周日：鋒面通過，降雨機率增加，北部、東半部地區及中南部山區有短暫陣雨，其他地區為多雲。

下周一至周二：大陸冷氣團影響，中部以北，東北部及東部，注意變冷。

氣象局說，今天東北季風減弱，陽光露臉，各地大多為多雲時晴的天氣，僅東半部地區偶有局部短暫雨，西半部山區午後有零星雨；溫度方面，天氣穩定、氣溫回升，各地高溫約25度至28度，高屏局部地區高溫可達29度左右，早晚天氣仍有涼意，各地低溫約17至21度，留意溫度變化，適時調整穿著。

明天至周日天氣明顯變化，隨著鋒面及大陸冷氣團接近影響台灣，各地天氣將先轉濕涼再轉為乾冷；周六下午起至周日上半天鋒面逐漸通過，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨；周日隨著鋒面通過緊接著大陸冷氣團南下影響，中部以北及宜花天氣轉冷，其他地區早晚亦冷。

下周一、下周二大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部地區持續整天偏冷，其他地區早晚亦冷，中南部日夜溫差大；各地大致為晴到多雲的天氣，僅東半部偶有零星短暫雨。

下周三、下周四大陸冷氣團減弱，氣溫略回升，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

10日、11日馬祖、金門及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。17日至19日東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區大多為多雲的天氣。

冷氣團 氣象局

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