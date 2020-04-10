明傍晚變天！ 吳德榮：下周一周二大陸冷氣團籠罩

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天到明天白天天氣回暖，各地晴時多雲，僅東半部偶有零星降雨的機率；白天北舒適南微熱、早晚涼。今天北部13至26度、中部15至29度、南部16至31度、東部14至29度。

明傍晚起鋒面接近，中部以北轉成有局部陣雨或雷雨的天氣，雨勢較大。周日鋒面南下，中部以北有雨，南部亦有局部短暫陣雨的機率；強冷空氣緊接南下，愈晚愈冷，午後逐漸轉乾。

他說，下周一、周二乾燥穩定的大陸冷氣團籠罩，各地晴朗無雲。下周一晨北台灣平地最低氣溫，約降至11度左右；下周一晚及周二晨，因強輻射冷卻加成，中部以北平地最低氣溫，更將降至10度上下，不排除有短暫觸及強烈大陸冷氣團定義的機率。

他說，但也因天氣晴朗，白天陽光加熱、高溫明顯回升，感覺沒那麼冷；不過，還是要注意保暖，尤其早晚。

下周三、周四冷空氣逐日減弱、氣溫逐日回升，各地晴朗穩定、白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大。