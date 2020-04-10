願景回響／全國首創！偏鄉繳罰單 文件能搭「順風車」

沿著台29線，九人座「幸福小黃」從那瑪夏區公所，載著四名乘客正要下山，區公所書記曾連友將一只公事包上鎖、交給司機朱彥彬。那裡頭裝著當地人代辦報廢車牌、換行照的文件與規費，朱彥彬要載到旗山監理所交件。這是國內首創的「監理公事包」服務，讓文件搭順風車，也讓缺乏公共運輸的偏遠地區居民，免除長途跋涉舟車勞頓。

高雄那瑪夏位處偏遠，距市區車程要一個半小時，每天僅有一、兩班客運，當地族人交通極為不便。公路總局去年底啟用「幸福小黃」，那瑪夏由皇冠大車隊承接，聘請三名考取職業駕照的當地青年，成為多元化計程車司機。

「我考了四次，終於考到計程車職業登記證。」朱彥彬45歲，10年前職業軍人退伍後返鄉務農，去年兼職成為司機，收入多了，也能服務族人。這天要下山的三名長者，要到甲仙的診所；另一名年輕女子，從達卡努瓦回到南沙魯部落娘家。沿途還有居民將健保卡交給司機，請朱彥彬轉交給甲仙的親友。

聯合報系願景工程「體檢行的正義」連續三年報導偏鄉交通困境，前年底，交通部前部長賀陳旦回應本報，提出偏鄉「五支箭」，以「既有公車繞行」等模式，盤點高齡人口超過25%、500公尺內沒有公車站牌的「極限村落」，至今涵蓋率已達81%，那瑪夏就是一例，在去年11月加入。

高雄市區監理所副所長曾秋蔭說，過去那瑪夏居民要辦監理業務，都要開車一個半小時到旗山監理所，騎車更久。當地長者多，山路危險、又有落石，決定加碼「監理公事包」，無論高齡駕照換照、繳燃料費或過期罰單，民眾只要到區公所辦理，就能讓司機拎著「公事包」免費載下山，有時當天就能取件，桃源、茂林可望跟進。