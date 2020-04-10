黑洞照片問世一年 台灣「黑洞捕手」坦承有這個遺憾

一年前的今天(4月10日)，史上第一張黑洞照片問世，全球有超過150萬人同步觀看直播。在觀測黑洞的八座天文台之中，中研院陳明堂博士領軍的台灣天文望遠鏡團隊參與了其中三座的建造和運營，是全球黑洞攝影計畫的關鍵推手，當世界看見黑洞時，也看見台灣。

天下文化在黑洞照片問世一周年之際，出版了「黑洞捕手」，由陳明堂親自撰寫，翔實記錄下台灣團隊在黑洞攝影計畫中的各種歷程。科學家們克服高山症爬上4200公尺高的火山、到美國西部沙漠拆除望遠鏡、在北極圈跟永夜奮鬥、與北極熊擦身而過……

陳明堂出身台南，一個街頭頑童，因為愛打撞球發現物理的實用性，撞出與科學的不解之緣，引領他走進物理與天文領域，和世界各國聯手合作，揭開愛因斯坦百年前的預言──「黑洞」。

陳明堂在書中坦承，在全球「看見黑洞」熱鬧非凡的氣氛中，他其實帶有一絲遺憾。近十年來台灣團隊一手主導的格陵蘭望遠鏡，以參與EHT觀測、擷取首張黑洞影像為目標，終於在2018年加入EHT。可是首張黑洞影像的資料來自2017年的數據，並不包含格陵蘭望遠鏡的觀測資料。「終究，我們還是慢了一步。」

他指出，格陵蘭望遠鏡加入EHT的資料正在處理中。團隊期待格陵蘭望遠鏡的加入，能夠透露出隱藏在陰影下的細節，能讓天文學們破解出黑洞陰影下的祕密。如此的結果將會大大的提升台灣天文學家在黑洞研究的地位，讓台灣獨特的貢獻受到世人的重視。

陳明堂指出，雖然格陵蘭望遠鏡沒趕上第一張黑洞影像的列車，但是台灣團隊的工作顯現出，台灣的學界與工業界可以站在世界科學研究的第一線，與一流的科學團隊共同主導研究方向，這樣的成就仍值得自豪。

他回憶，1995年，他從本行凝態物理轉進天文研究的領域，開始參與台灣的天文儀器發展，見識到天文所創所先輩們從零開始的序幕。他們招兵買馬、訪賢任能，組織起一群優秀的國際團隊，到世界各地開疆闢土。隨後，陳明堂也成為舞台上的眾多演員之一，經歷台灣在國際之間合縱連橫，爭取最佳位置的故事。

書中，台灣團隊的足跡從亞熱帶的台灣、到熱帶夏威夷火山的熔岩管（Lava Tube），然後穿越到智利安第斯山的鹽水湖，再跨越到北極因紐特人的冰原、鑽進格陵蘭的冰河。陳明堂形容，這些「火裡來、冰裡去」的歷練，讓他們在捕捉黑洞影像的任務中，扮演關鍵角色。

在這段漫長的時空道路裡，一群由各國人士組成的科學工程團隊，因緣際會，聚集在這塊土地上，為台灣的科學界建立堅固的天文研究根基。

「我親身經歷過這段科學開創的驚奇旅程，深深的被這些前輩和同伴們所感動。」陳明堂說，為了讓這群為台灣科學舞台做出卓越貢獻的人物，能夠留下一點歷史的足跡，他動筆寫下個人的經歷與感想。