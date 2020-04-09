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立委籲文化部推線上劇場收費機制 鄭麗君：跨法人合作

聯合報 / 記者陳宛茜/台北即時報導
台北市立國樂團舉辦線上音樂會。圖片取自台北市立國樂團youtube頻道
台北市立國樂團舉辦線上音樂會。圖片取自台北市立國樂團youtube頻道

防疫期間各項表演被迫改成線上劇場、音樂會，卻缺乏收費機制。多位立委今日在立法院教委會要求文化部規畫發展線上付費機制，文化部長鄭麗君回應，上周已邀請國藝會、國家表演藝術中心、文策院等法人單位開會，規畫線上收費等創新平台，公廣平台也會積極參與和研議。

立委黃國書表示，付費收看是藝文產業未來重要的方向，疫情期間文化部除了補助紓困，也應協助藝文團體透過不同形式的演出獲益。他希望文化部在一個月之內，提出關於線上付費的規畫報告。

鄭麗君回應，為了藝文產業的永續發展，希望透過跨法人的合作，快速建構如線上付費的創新平台。上周文化部已邀請國藝會、國家表演藝術中心、文策院等法人單位開會，希望法人運用預算，紓困藝文產業時也能為疫情舒緩後的振興預做準備，規畫線上收費等創新平台與模式。她表示，各法人之間會合作，相信後續會提出具體計畫。

黃國書指出，之前運用前瞻計畫預算，公視曾製作即時互動益智節目「一呼百應」，讓上百觀眾可以在線上跟節目主持人互動。他問文化部是否可把此一技術釋出給公部門使用。鄭麗君表示會進一步了解。

立委林宜瑾表示，藝文界擔心觀眾有免費看表演的惡習，希望趕快建立線上付費的平台，文化部必須加緊腳步。她希望文化部訂定辦法，讓文策院有權跟線上平台談合作，媒合表演團體線上製播與收費。鄭麗君表示，已請法人合作，公視也有相關想法。

立委張廖萬堅指出，劇場人需要舞台、讓創意能量被看見，紙風車劇團推出的線上劇場「紙風車返笑日」便提供這樣的平台，建議文化部推出類似平台。鄭麗君表示，藝文團體可透過「因應提升計畫補助」申請補助打造類似平台，她樂見各種創意紓困方案出現。

文化部 鄭麗君 劇場

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