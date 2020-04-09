台南市學甲2火雞場 確診H5N5高病原性禽流感
農委會防檢局今天表示，接獲家畜衛生試驗所通知，台南市學甲區同一業者2火雞場皆確診為H5N5亞型高病原性禽流感（主動通報）。
依標準作業程序，台南市動物防疫保護處執行2場（分別為652隻及723隻）共1375隻21週齡火雞撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。今年至今，確診及撲殺禽流感禽場案例計33例。
防檢局表示，今日確診2案例場業者，同時擁有數場火雞場且均自行管理，業者另1場火雞已於3月23日被確診禽流感及遭到撲殺。適逢季節交替氣溫變化大，易造成家禽高度緊迫，養禽業者應落實禽場良好日常操作管理及生物安全管控措施，特別是各禽場應由不同人員管理、場內器具亦不能交互使用、降低飼養密度、適時開啟保溫設備、加強場區清潔消毒工作等措施，可降低家禽疾病的發生。
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