中油三接船破壞500年長成藻礁 柴山多杯孔珊瑚危岌

桃園市觀音區觀塘工業區中油天然氣第三接收站正在施工，上月28日一艘工作船大潭藻礁G2區斷纜、擱淺，破壞藻礁嚴重。立委陳椒華辦公室今天下午在大潭藻礁G2區實地會勘，搶救藻礁環團形容「觸目驚心」令人痛心。

中研院研究員陳昭倫直言，工作船破壞藻礁約0.5公頃，因藻礁較軟被剷起破壞最高50公分，以每10年1公分成長，大約500年厚度被破壞，還有一級保育類柴山多杯孔珊瑚1株不見、1株破碎受傷、7株面臨危險或威脅，受害十分嚴重。

會勘由陳椒華辦公室主辦，搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政、環保署、海委會及中油及陳昭倫等人在大潭藻礁實地勘察，看到大片面積藻礁呈現白色礁體，環團說明該藻礁已被刮起破壞死亡，甚至中油之前標示的柴山多杯孔珊瑚也出現消失或破碎，多株瀕危。

潘忠政表示，上月28日中油工作船破壞藻礁刮痕怵目驚心，中油卻辯稱只是「坐底」，沒有破壞藻礁，現場白色礁體被刮痕累累，珍貴的柴山多杯孔珊瑚嚴重傷害，「難道是外星人幹的」。