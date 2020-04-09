聽新聞
test
0:00 / 0:00
中油三接船破壞500年長成藻礁 柴山多杯孔珊瑚危岌
桃園市觀音區觀塘工業區中油天然氣第三接收站正在施工，上月28日一艘工作船大潭藻礁G2區斷纜、擱淺，破壞藻礁嚴重。立委陳椒華辦公室今天下午在大潭藻礁G2區實地會勘，搶救藻礁環團形容「觸目驚心」令人痛心。
中研院研究員陳昭倫直言，工作船破壞藻礁約0.5公頃，因藻礁較軟被剷起破壞最高50公分，以每10年1公分成長，大約500年厚度被破壞，還有一級保育類柴山多杯孔珊瑚1株不見、1株破碎受傷、7株面臨危險或威脅，受害十分嚴重。
會勘由陳椒華辦公室主辦，搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政、環保署、海委會及中油及陳昭倫等人在大潭藻礁實地勘察，看到大片面積藻礁呈現白色礁體，環團說明該藻礁已被刮起破壞死亡，甚至中油之前標示的柴山多杯孔珊瑚也出現消失或破碎，多株瀕危。
潘忠政表示，上月28日中油工作船破壞藻礁刮痕怵目驚心，中油卻辯稱只是「坐底」，沒有破壞藻礁，現場白色礁體被刮痕累累，珍貴的柴山多杯孔珊瑚嚴重傷害，「難道是外星人幹的」。
中油副總方振仁表示，這次工作坐底進入藻礁區是偶發、特別事件，中油也不希望發生此事，經了解是藻礁表面破壞3、40公分，影響範圍0.25公頃，中油對此遺憾，後續工程不會停工，但會避免發生意外。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言