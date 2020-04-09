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中油三接船破壞500年長成藻礁 柴山多杯孔珊瑚危岌

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市觀塘的中油天然氣第三接收站上月工作船斷纜擱淺，破壞藻礁嚴重，甚至一級保育珍稀的柴山多杯孔珊瑚（見圖）有的不見、破碎受傷或面臨危險，環團痛心。記者曾增勳／攝影
桃園市觀塘的中油天然氣第三接收站上月工作船斷纜擱淺，破壞藻礁嚴重，甚至一級保育珍稀的柴山多杯孔珊瑚（見圖）有的不見、破碎受傷或面臨危險，環團痛心。記者曾增勳／攝影

桃園市觀音區觀塘工業區中油天然氣第三接收站正在施工，上月28日一艘工作船大潭藻礁G2區斷纜、擱淺，破壞藻礁嚴重。立委陳椒華辦公室今天下午在大潭藻礁G2區實地會勘，搶救藻礁環團形容「觸目驚心」令人痛心。

中研院研究員陳昭倫直言，工作船破壞藻礁約0.5公頃，因藻礁較軟被剷起破壞最高50公分，以每10年1公分成長，大約500年厚度被破壞，還有一級保育類柴山多杯孔珊瑚1株不見、1株破碎受傷、7株面臨危險或威脅，受害十分嚴重。

會勘由陳椒華辦公室主辦，搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政、環保署、海委會及中油及陳昭倫等人在大潭藻礁實地勘察，看到大片面積藻礁呈現白色礁體，環團說明該藻礁已被刮起破壞死亡，甚至中油之前標示的柴山多杯孔珊瑚也出現消失或破碎，多株瀕危。

潘忠政表示，上月28日中油工作船破壞藻礁刮痕怵目驚心，中油卻辯稱只是「坐底」，沒有破壞藻礁，現場白色礁體被刮痕累累，珍貴的柴山多杯孔珊瑚嚴重傷害，「難道是外星人幹的」。

中油副總方振仁表示，這次工作坐底進入藻礁區是偶發、特別事件，中油也不希望發生此事，經了解是藻礁表面破壞3、40公分，影響範圍0.25公頃，中油對此遺憾，後續工程不會停工，但會避免發生意外。

桃園市觀塘的中油天然氣第三接收站上月工作船斷纜擱淺破壞藻礁嚴重，中研院研究員陳昭倫（左）、搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政（右）痛斥藻礁破壞50公分要500年生長，令人觸目驚心。記者曾增勳／攝影
桃園市觀塘的中油天然氣第三接收站上月工作船斷纜擱淺破壞藻礁嚴重，中研院研究員陳昭倫（左）、搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政（右）痛斥藻礁破壞50公分要500年生長，令人觸目驚心。記者曾增勳／攝影
桃園市觀塘的中油天然氣第三接收站上月工作船斷纜擱淺破壞藻礁嚴重，中油副總方振仁（右）說明是偶發、特別事件，中油表示遺憾，後續不會停工，但會避免發生。記者曾增勳／攝影
桃園市觀塘的中油天然氣第三接收站上月工作船斷纜擱淺破壞藻礁嚴重，中油副總方振仁（右）說明是偶發、特別事件，中油表示遺憾，後續不會停工，但會避免發生。記者曾增勳／攝影
桃園市觀塘的中油天然氣第三接收站上月工作船斷纜擱淺，大潭藻礁原本暗褐色的大片藻礁被刮痕破壞呈現一片白色（見圖），破壞十分嚴重。記者曾增勳／攝影
桃園市觀塘的中油天然氣第三接收站上月工作船斷纜擱淺，大潭藻礁原本暗褐色的大片藻礁被刮痕破壞呈現一片白色（見圖），破壞十分嚴重。記者曾增勳／攝影

中油 大潭藻礁

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