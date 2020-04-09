全聯、家樂福行動超市上路！服務偏鄉民眾揪甘心

超市量販業者再添新銷售通路服務！觀察到偏鄉地區居民對於購物的不便需求，全聯福利中心及家樂福除了持續展店、優化線上購物平台與外送機制，如今更推出「行動超市」服務，提供各種民生物資商品，從衛生紙、尿布等日用品到生鮮蔬果、冷凍食品等，甚至還提供商品預購服務，希望能服務較偏鄉地區的消費者，形成一種善的循環，成為台灣人生活中一股正能量。

全聯表示，雖然目前展店數已突破1000家，其中更有85%的門市只有距離消費者開車約10分鐘距離，但為了照顧到較偏鄉地區年紀較大的老年人，或是不方便隨時出門採買的偏遠山上居民等，全聯去年即開始規畫「行動超市車」，不以營利為目的，主要希望能服務偏鄉地區民眾。4月起正式推出的全聯「行動超市車」，目前在嘉義與花蓮各有一台車已啟動試營運，行駛動線與商品結構會隨著服務地區民眾需求隨時做調整。一旦有重大災害發生時，「行動超市車」還可支援物資，並提供補給如熱食、熱飲給救災人員。

全聯「行動超市車」的車體為6.5噸三溫層(常溫、冷藏、冷凍)，車廂為航太工業材質FRP+舒特龍打造，可確保商品品質在運送中保持新鮮，且設有GPS可與鄉里即時溝通到點時間，隨車配有一位司機與店員。車上販售商品約有300～400項，包含民生用品與餅乾、泡麵、飲料等乾貨，以及蔬菜、水果、魚肉、鮮乳、We Sweet甜點，和冷凍水餃、蔥抓餅等商品，同時提供商品預購服務，若現場商品販售完畢，消費者可先預購再於下次購買。同時，預購誌上的商品若有需求也可提供，如近期推出的母親節蛋糕。

全聯表示，隨著「行動超市車」的上路，慶祥慈善事業基金會結合全聯門市的急難救助服務，未來更能深入嘉義及花蓮偏鄉地區，若當地民眾有三個月內的急難事故，將可透過「行動超市車」隨車收件，再由駐地的專業社工主動聯繫協助；佩樺圓夢社會福利基金會愛心育苗計畫資助的嘉義偏鄉小學，未來也預計協助配送愛心早餐。

家樂福則是透過線上購物發現許多訂購者來自偏遠山區，各店不時也會收到包含地區鄉鎮區公所與里長的邀約，因此決定今年走出賣場，以行動車隊的方式為偏鄉民眾提供服務。首支行動超市由家樂福土城店組成，今年1月22日起即已穿梭在烏來山區提供商品販售，截至目前為止已有3家分店組隊開出行動超市。

每次行動超市車隊販售的主要項目包括：生鮮蔬果、烘焙、熟食便當(依分店)、米油配料、泡麵、零食、清潔用品、寢具(床套、床包、枕頭、棉被)、五金等商品販售，商品約400~500支(依各店出車容量為限，基本出車3~5台車)。部分像是宜蘭店則是採取線上LINE群組推薦商品的型式讓民眾可預先下單，行動超市車隊到達現場後再通知民眾取貨。為提供民眾更方便的購物，部分分店也將提供刷卡服務。