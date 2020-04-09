悠遊卡結合共享機車 移動城市享優惠
悠遊卡公司推出優惠方案，常搭北捷的民眾租用WeMo Scooter、GoShare及iRent都有優惠，交通成本可望大大降低。
悠遊卡公司表示，隨著共享機車營運規模及範圍日益擴大，悠遊卡也異業結合推出優惠方案。經常搭乘北捷的族群，租用WeMo Scooter、GoShare及iRent都能享有優惠，搭配捷運、YouBike，城市移動體驗更全面。
悠遊卡公司去年起陸續與WeMo Scooter、iRent合作，結合1280公共運輸定期票，推出贈送免費騎乘金、免費時數序號的方案，「大眾公共運具＋共享機車」也成為許多通勤族首選。今年4月，悠遊卡公司與GoShare合作，民眾只要有悠遊卡就能享有優惠。
悠遊卡公司宣布，10日起至13日與GoShare合作推出快閃活動，期間首次綁定悠遊卡LINE官方帳號個人化服務，即符合資格，將抽出30名幸運兒贈送1000元騎乘金。
此外台北捷運常客優惠加碼，自4月1日起至4月30日止，GoShare新註冊用戶搭乘北捷滿11次（含）以上，並綁定悠遊卡LINE個人化服務及登錄活動，除了可享有首次騎乘GoShare前30分鐘免費之外，還能獲得GoShare騎乘金100元。
持悠遊卡騎乘WeMo Scooter及iRent也有優惠，至6月底止，1280公共運輸定期票持卡人於WeMo ScooterApp內「輸入優惠」頁面輸入「悠遊卡月票之專屬卡號」，可立即兌換50元起的WeMo Scooter騎乘金，每購買一次定期票，憑卡號都可兌領一次。
定期票持卡人在6月底前，也可先在iRent活動頁中輸入「定期票之卡號」取得序號後，在iRent App中「會員專區」的「兌換/查詢iRent時數」輸入「兌換序號」，即可拿到30分鐘免費時數序號。
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