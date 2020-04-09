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身體實在不堪負荷 全台240家藥局申請「口罩退役」

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
圖為台中市豐原區一家藥局前，今早排隊買口罩人龍，比平常多3倍以上。記者游振昇／攝影
圖為台中市豐原區一家藥局前，今早排隊買口罩人龍，比平常多3倍以上。記者游振昇／攝影

口罩配額增量，今起，各地藥局再次湧現排隊人潮，為了領取14天9片的口罩，不過，從4月7日起，全台已有240家藥局申請停售，申請停售的原因多為個人因素，其中有位藥師申請退役的原因是飽受癌症之苦，沒辦法再撐下去，藥師公會全聯會也特別頒發感謝狀給他。

藥師公會全聯會發言人黃彥儒表示，由於政府提供販售的口罩，增加網路通路，連帶也紓解藥局協助發口罩的數量，先前已有不少藥師反應年紀大沒辦法全力協助，因此也趁著這一波新制上路，向藥師們提出詢問，因此有240家藥局提出申請，占整體的3.8％，不過目前全台仍有6278家藥局仍可提供口罩。

黃彥儒表示，提出申請的藥局，大多是個人因素，有些藥師表明的原因為懷孕、年紀大，或是有重大疾病，提出申請的藥局，衛福部已在4月7日停止配發口罩，但剩餘的口罩將發完為止，這些提出申請的藥局，請領政府補助的包裝費800元，則是從2月至4月7日為止。

口罩 癌症 衛福部

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