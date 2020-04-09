蝦皮購物推宅家防疫補助金 9成員工響應取消海外旅遊

住在公寓二樓的民眾常會有這類困擾，一樓樓上的遮雨棚總是偶爾會出現住戶不小心掉下的東西。若是在住家外的遮雨棚有骨頭不明物，不曉得會不會因此不安或發毛。一名網友今年一月在靈異公社PO文後，近日又再貼文，表示日前的「屋頂有骨頭」事件，刑事局鑑定結果已出爐。

2020-04-09 10:50