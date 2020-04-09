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蝦皮購物推宅家防疫補助金 9成員工響應取消海外旅遊

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物全面啟動員工A、B分組居家辦公，並導入科技24小時支援在家工作。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物全面啟動員工A、B分組居家辦公，並導入科技24小時支援在家工作。圖／蝦皮購物提供

全球拼防疫，蝦皮購物超前部署，成立全球疫情委員會隨時監控，不僅早在農曆年前就準備好酒精、額溫槍等備品，更在2月底政府尚未發布大陸地區以外旅遊警報前就推出「宅家防疫補助金」，取消海外旅遊行程的員工將由公司補貼行程取消的相應費用，實施後兩周內有出國計畫員工的取消率高達9成，大幅降低防疫境管的風險與負擔；3月19日起分批實施A、B分組居家辦公（WFH）演練措施，減少員工交叉接觸，降低企業風險。

蝦皮購物早在2月就開始追蹤員工及同住親友旅遊史，要求到過旅遊警示國家的員工居家辦公14天．並針對接下來有旅遊計畫的員工推出「宅家防疫補助金」，如果員工取消至衛福部公告的旅遊警示國家行程，只要提出相關證明就可由公司補助取消衍生的損失費用。

3月中旬起蝦皮購物就全面啟動A／B組居家辦公演練措施，員工與職務代理人分為A、B兩組，隔周輪流居家辦公，並嚴格落實辦公室分棟、分層管理，降低群聚交叉傳染機率及風險；更導入科技支援員工在家工作軟硬體，包括遠端會議透過公司通訊軟體、公司座機來電串接至App接聽、IT團隊24小時待命隨時解決員工的軟硬體設備問題等，也將教育訓練改為線上進行，邀請講師與學員直播互動、進行小組討論。

蝦皮購物 旅遊警示 在家工作

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