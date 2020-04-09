推動零接觸配送 掌櫃智能櫃防疫「順時中」

新冠肺炎肆虐全球，為避免疫情擴散，少接觸、不群聚已經變成許多民眾的生活方式，但物流配送的近距離接觸仍令人彼此憂心。對此，掌櫃智能櫃強力宣導零接觸配送服務，若民眾有寄取件的需求，到掌櫃官網填寫運單，就可到鄰近的智能櫃寄件，收件者再到指定的櫃點就可取件，完美達到零接觸。

掌櫃智能櫃公關江欣潔表示，現在是防疫的關鍵時期，鼓勵消費者、社區保全、快遞員多使用智能櫃；從投遞到取貨，全程「無接觸」，保持安全社交距離，阻斷不必要的接觸，免去感染風險。掌櫃擁有多家物流夥伴包含嘉里大榮、嘉里快遞、宅配通、順豐速運、新竹物流、DHL以及UPS，只要是這些物流業者配送的包裹，都可以選擇掌櫃寄送。

使用掌櫃寄件只要到官網填單，輸入寄收資訊，即可得到一組7位數的寄件碼，並將寄送物品妥善包裝，至鄰近智能櫃輸入寄件碼，付款後就可將包裹寄出。在取件方面，當快遞員將包裹放進掌櫃的同時，收件者就會收到取件碼的簡訊，只要到指定掌櫃櫃點，輸入取件碼後就能把包裹取出，過程不用1分鐘。

江欣潔說，使用智能櫃服務過程，完全不會接觸他人，沒有時間限制、消費者操作簡易、付費方式多元，全台1400個櫃點皆可接受信用卡、悠遊卡、Line Pay、街口支付、台灣Pay等管道付費，避免使用現金交易，降低接觸病毒風險。