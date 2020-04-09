快訊

清明連假沒去11個國家警報點 去過大賣場也被「隔離」上班

第二波援外行動啟動！ 外交部宣布將捐600萬片口罩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

推動零接觸配送 掌櫃智能櫃防疫「順時中」

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
掌櫃與七家物流合作，寄件取件者可以達到零接觸。圖／掌櫃智能櫃提供
掌櫃與七家物流合作，寄件取件者可以達到零接觸。圖／掌櫃智能櫃提供

新冠肺炎肆虐全球，為避免疫情擴散，少接觸、不群聚已經變成許多民眾的生活方式，但物流配送的近距離接觸仍令人彼此憂心。對此，掌櫃智能櫃強力宣導零接觸配送服務，若民眾有寄取件的需求，到掌櫃官網填寫運單，就可到鄰近的智能櫃寄件，收件者再到指定的櫃點就可取件，完美達到零接觸。

掌櫃智能櫃公關江欣潔表示，現在是防疫的關鍵時期，鼓勵消費者、社區保全、快遞員多使用智能櫃；從投遞到取貨，全程「無接觸」，保持安全社交距離，阻斷不必要的接觸，免去感染風險。掌櫃擁有多家物流夥伴包含嘉里大榮、嘉里快遞、宅配通、順豐速運、新竹物流、DHL以及UPS，只要是這些物流業者配送的包裹，都可以選擇掌櫃寄送。

使用掌櫃寄件只要到官網填單，輸入寄收資訊，即可得到一組7位數的寄件碼，並將寄送物品妥善包裝，至鄰近智能櫃輸入寄件碼，付款後就可將包裹寄出。在取件方面，當快遞員將包裹放進掌櫃的同時，收件者就會收到取件碼的簡訊，只要到指定掌櫃櫃點，輸入取件碼後就能把包裹取出，過程不用1分鐘。

江欣潔說，使用智能櫃服務過程，完全不會接觸他人，沒有時間限制、消費者操作簡易、付費方式多元，全台1400個櫃點皆可接受信用卡、悠遊卡、Line Pay、街口支付、台灣Pay等管道付費，避免使用現金交易，降低接觸病毒風險。

社交距離 新冠肺炎

延伸閱讀

強制市場戴口罩？林右昌：不需畫蛇添足、五一民眾分流

產能第一！國家隊康匠公司增產線 口罩日產增至250萬片

新冠肺炎防疫戰挑戰市府應變力 民間物資愛心紛紛湧入

口罩外交獲肯定 鄭文燦樂見：先自救、再救人

相關新聞

把握好天氣 彭啟明：周六晚到周日鋒面影響最明顯

把握周六中午前好天氣，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，昨天到今天持續維持東北風的天氣，不過北方有雲...

北部租屋驚見屋頂有雙骨頭 她曝冰箱半夜會自動開

住在公寓二樓的民眾常會有這類困擾，一樓樓上的遮雨棚總是偶爾會出現住戶不小心掉下的東西。若是在住家外的遮雨棚有骨頭不明物，不曉得會不會因此不安或發毛。一名網友今年一月在靈異公社PO文後，近日又再貼文，表示日前的「屋頂有骨頭」事件，刑事局鑑定結果已出爐。

繭居族、孤獨死！ 孤寂讓人折壽比抽菸酗酒還可怕

瘟疫宛如世界末日降臨，鎖國、封城、管制、關閉紛沓而來，人們被迫隔離。於是，社會疏離亦催生了孤寂這隻隱形病毒，它沒有具體形象，測不到基因序列，卻會趁虛入侵，潛伏心底，以情緒困擾當養分

7時49分花蓮外海規模4.8地震 宜花震度3級

中央氣象局發布地震報告，今天上午7時49分，在花蓮縣政府東北方38.3公里（位於台灣東部海域），發生芮氏規模4.8有感地...

高鐵母親節疏運加開25班車 全車對號座周六開搶

母親節即將到來，台灣高鐵公司宣布疏運期間，加開25班次列車，全車對號坐，4月11日周六凌晨零時起開放訂票。

可能結束連六降！汽、柴油下周估各調漲0.6元

下周油價可能結束連六降！因沙俄等產油國重新協商減產協議，並依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措...

蝦皮購物推宅家防疫補助金　9成員工響應取消海外旅遊

全球拼防疫，蝦皮購物超前部署，成立全球疫情委員會隨時監控，不僅早在農曆年前就準備好酒精、額溫槍等備品，更在2月底政府尚未...

台南藝術博覽會取消 展位費全額退還

因應新冠肺炎疫情變化及中央疾管局的防疫措施，原訂5月15日至17日舉辦的「2020台南藝術博覽會」，宣布取消辦理。

推動零接觸配送 掌櫃智能櫃防疫「順時中」

新冠肺炎肆虐全球，為避免疫情擴散，少接觸、不群聚已經變成許多民眾的生活方式，但物流配送的近距離接觸仍令人彼此憂心。對此，...

這不是充公！政院拍板：農田水利會資產設基金專款專用

農委會規劃農田水利會將於今年10月1日改制為公務機關，行政院會今通過「農田水利法」草案，細部規範改制內容。面對外界關注資...

傳統市場營收減半 攤商：振興券遠水救不了近火

新冠肺炎疫情持續惡化，已嚴重衝擊傳統市場客流量與營收。國民黨今表示，傳統市場人大幅減少，但政府推出的振興抵用券必須等到疫...

是你嗎？大樂透2.43億頭獎在台東沒人領 4月29日後就充公

大樂透頭獎已連摃17期，據台彩估算，明（10）日晚間頭獎上看4.8億元，是大樂透今年以來的最高頭獎。另大年初一台東開出大...

熱門新聞

疫情衝擊！高雄「寒軒陽明飯店」4月10日熄燈

明起開放寄口罩！中華郵政：111個國家地區無法寄送

科技業年薪沒150萬跳槽公職？工程師犀利揭「這點」打趴公務員

9日起開放寄口罩 注意全球111地不收台灣包裹

影／搶9片口罩今凌晨5點就排隊 人潮暴增3倍藥局排長龍

IC設計超賺為何大家仍想擠進台積電？ 內行人曝「關鍵點」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。