這不是充公！政院拍板：農田水利會資產設基金專款專用

農委會規劃農田水利會將於今年10月1日改制為公務機關，行政院會今通過「農田水利法」草案，細部規範改制內容。面對外界關注資產轉移問題。農委會指出，包含原17個農田水利會的資產，未來將成立17個作業基金接納，「這不是充公」，未來其他單位想要撥用水利會土地，也要有償撥用。

行政院長蘇貞昌會中指出，本案攸關全國農田水利服務效能提升，賦予灌溉管理與灌溉水質保護、取締等公權力，以維護灌溉秩序，健全農田水利及確保灌溉水質安全；另為保障農田水利會現有職員工作權，本法並規範改制後人員權益保障事項及現有資產處理，俾確保全國農田水利事業永續發展。

農委會農田水利處長謝勝信會後指出，去年農田水利會組織通則通過之後，農田水利會將於今年10月1日改制為公務機關，因此推出農田水利法草案，主要是為了農田水利事業納進政府機關後，組織、運作、管理的重要法源，共有7章34條。

謝勝信表示，目前農田水利會雖管轄全國60%的水資源，但沒有公權力，任何汙染水源等等情事都沒有法源取締，因此賦予公權力，針對未來事業區的劃設公告、規定一些禁止事項、處罰原則，確保未來水資源管理上更有效率。

例如草案第16條明定，農田水利設施範圍內，禁止填塞圳路、棄置廢土或廢棄物、採取或堆置土石等行為，違反者若致生公共危險者，處5年以下有期徒刑，得併科新台幣10萬元以上50萬元以下罰金。

現有水利會職員權益部分，謝勝信約有2300人將會成立17個灌溉組織接納，未來管理規則會比照訂定水利人員人事制度繼續任用，現在職員的雇主是各水利會會長，未來是政府當雇主，工作權力更有保障，也更能走向專業。

談到農田水利會資產部分，謝勝信說，未來修法通過後，將成立17個作業基金接納水利會資產，這部分與國產署討論過，將不受國產法限制，「這不是充公」，且未來各單位想要撥用水利會土地，也要有償撥用，中央現每年撥補經費60億元也還是會繼續撥補。。

草案明定，主管機關為辦理農田水利事業及維護灌溉管理組織之營運，應設置農田水利事業作業基金，經費來源包含政府循預算程序之撥款、租金及利息收入、資產處分或活化收益收入，而農田水利會改制後資產及負債由國家概括承受，並納入基金管理。

謝勝信表示，修法後，農田水利會在水資源管理、人事升遷都會更透明、公開，讓水利會員工發揮專業，資產也更有效運用，不會外溢到其他事業運用，水利事業更精進，農業發展會更好。