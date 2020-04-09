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傳統市場營收減半 攤商：振興券遠水救不了近火

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨今舉行「護健康，救經濟，紓困振興方案總體檢」的第二場記者會。圖／文傳會提供
國民黨今舉行「護健康，救經濟，紓困振興方案總體檢」的第二場記者會。圖／文傳會提供

新冠肺炎疫情持續惡化，已嚴重衝擊傳統市場客流量與營收。國民黨今表示，傳統市場人大幅減少，但政府推出的振興抵用券必須等到疫情結束後才開始發放，對於傳統市場攤商來說根本緩不濟急，而紓困2.0並未將攤商納入補助範圍，恐怕會引發後續攤位倒閉，呼籲政府應正視傳統市場的紓困需求，提出更妥善的紓困方案。

國民黨今舉行「護健康，救經濟，紓困振興方案總體檢」的第二場記者會，邀請到台北市議員、文傳會義務副主委王鴻薇、鍾沛君，中華傳統市場協會理事長潘愛玉、以及各大傳統市場自治會會長出席現身說法。

國民黨文傳會主委王育敏表示，目前新冠肺炎疫情嚴峻，政府要求國人減少不必要外出，因此傳統市場客流量與營收都因此大幅減少，但是政府提出的振興抵用券方案，必須等到疫情結束後才開始發放，對於傳統市場攤商來說根本緩不濟急，而紓困2.0並未將攤商納入補助範圍，也造成攤商生活困難，恐怕會引發後續攤位倒閉、員工失業等等問題。

木新市場會長劉素琴指出，目前新冠肺炎疫情已經造成傳統市場營收大幅減少，平均都會區營收減少約3至4成、一般市區減少約2至3成。其中以飲食類型攤商的營收減少最多，都會區至少損失5成、一般市區的飲食攤則損失約3至4成。

中崙市場會長林明竹憂心，一旦傳統市場報導有確診個案或傳言有到過市場，則營收至少減少 7到8成，顯示新冠肺炎已經嚴重影響傳統市場的發展與維持。

東三水街會長蕭銘宏表示，雖然日前政府已將傳統市場納入振興抵用券適用範圍，但是由於振興抵用券要等到疫情結束後才會發放，而現在新冠肺炎疫情卻持續升高，根本不知道何時才會結束，目前傳統市場攤商已經難以生存，因此懇請政府研擬分階段實施辦法，以免遠水救不了近火。

成功市場會長陳中明指出，目前振興抵用券中的800元區分成4類產業，不僅每類各200元金額太少，加上傳統市場攤商及消費族群年齡普遍較高，使用機會較低，因此呼籲政府應比照「夜市抵用劵」發行專用「市場振興抵用券」，才能符合傳統市場的需求，達到具體的振興效果。

西寧市場會長卓文水說，紓困2.0方案並未將傳統市場攤商納入，中華傳統市長協會理事長潘愛玉也呼籲，全國838處傳統市場7萬3959位攤商，應納入紓困2.0，比照計程車司機等自營作業者每月補助1萬元、連續3個月，以及比照中小型企業貸款補貼，給予傳統市場租約自營攤商至少70萬元1年免息，避免攤位倒閉停業、攤商員工失業。

傳統市場 新冠肺炎 疫情

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