防疫漏洞？ 車長吹哨口水亂噴 台鐵產工籲供手按電子哨

4月1日起搭乘雙鐵必須配戴口罩，不過有民眾反映，列車進站時，台鐵車長與民眾近距離接觸時，會拉下口罩吹哨，甚至口水亂噴，恐成防疫漏洞。對此，台鐵產業工會呼籲台鐵能夠提供手按式電子哨，一方面保障員工健康，另一方面也能維護旅客安全。

產工說，火車進出站時，皆會有人員吹口哨音提醒旅客注意月台間隙，車上車長開門下車前也會進行吹哨。過去並無因為疫情影響，因此沒有穿脫口罩吹哨的問題。

產工說，疫情期間人員都配戴口罩，要吹哨子時，員工必須拿下口罩，偶爾吹的大聲一點時，還會有口沫噴發，讓乘客有防疫上的疑慮。

產工說，因為捷運、公車都不會有脫罩警示問題，不希望台鐵成為防疫上的破口，呼籲交通部應該要應該要更注意防疫的各個關口，台鐵也應該提供手按式電子哨給相關人員。