農漁會信用部受疫情衝擊 農委會今擬方案再補貼

受到新冠肺炎疫情升溫影響，部分農漁會信用部受到衝擊，農委會正研議加碼補貼，預計最快今天方案出爐。

立法院經濟委員會今天進行審查2020年度農委會主管的農業作業基金、農業特別收入基金。其中農發基金中有農漁會信用部計畫預算5880萬，立委提案減列58萬5000元，並關心現階段受到疫情影響下，農漁會信用部的營運狀況是否受到影響。

農委會主委陳吉仲表示，今天農金局以及輔導處將會開會討論，現有兩方案正在研商中，方案一是利率政策補貼，直接降碼0.5%利率補助，估計預算需要4000多萬；另外一方案，是100多家農運費會信用部，直接補助，編相關預算4000到7000萬，希望讓農漁會信用部在疫情嚴峻時，不受影響；最快今天、最晚明天方案就會拍板。

陳吉仲表示，若再給0.5%利率補貼，農漁會信用部若還是有經營困難，輔導處會另外再給予協助，

立委翁重鈞表示，政府輔導補助營運比較有問題、有困難的農漁會信用部外，但都市型的農漁會也需要鼓勵。

立委楊瓊瓔說，現階段央行已經宣布公股銀行降二碼、個人信貸降三碼，時間為期六個月，因此，希望農漁會信用部與公股銀行的利息接軌。不希望農漁會比公股銀行矮一等；不好的農漁會應協助穩定，營運仍佳的、好的農漁會信用部應該去獎勵。