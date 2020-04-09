基因醫學突破 我首創新型雙向基因調控系統登國際期刊

基因醫學再突破！科技部計畫支持的清大、中國醫藥大學學者及長庚醫院醫師組成跨領域團隊，首創新型雙向基因調控系統，可用於調節間葉幹細胞的分化路徑，促進骨組織再生，成果對於再生醫學研究及病人組織再生有重大幫助。

人體多種組織如膝關節軟骨、頭蓋骨，自我修復能力不佳。若是膝關節軟骨受損會進一步造成退化性關節炎及病人疼痛。清大化工系講座教授胡育誠、中國醫藥大學助理教授林進裕及長庚醫院骨科醫師張毓翰組成的研究團隊表示，間葉幹細胞可分化成軟骨、硬骨或脂肪等不同細胞，用於細胞治療，或作為修復組織的重要細胞來源。

但團隊指出，過去實際應用間葉幹細胞時，幹細胞內有多種調控分化的基因表現不受控制，導致間葉幹細胞無法分化成適當的細胞，造成修復效果不佳。如何精準調控基因表現，已是促進組織再生及調節身體機能的重要關鍵。

為精準調控基因表現，研究團隊首創新型雙向基因調控系統「CRISPR-AI」，以基因編輯技術為基礎，在幹細胞內同時活化與抑制不同基因的表現。系統大幅提升幹細胞分化成軟骨細胞的效率，提升頭蓋骨的修復效率。研究成果去年發表在頂尖國際期刊 「核酸研究」（Nucleic Acids Research）。

胡育誠表示，細胞內有複雜的基因網路，如何雙向調控基因表現是醫學領域的一大難題。「CRISPR-AI」雙向基因調控系統可以精準調控多種基因的表現，導引幹細胞分化成特定細胞，是幹細胞研究一大突破，也可望應用於癌症相關免疫療法。