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北部租屋驚見屋頂有雙骨頭 她曝冰箱半夜會自動開

聯合新聞網 / 綜合報導
若是在住家外的遮雨棚有骨頭不明物，不曉得會不會因此不安或發毛。示意圖，與新聞事件無關。報系資料照
若是在住家外的遮雨棚有骨頭不明物，不曉得會不會因此不安或發毛。示意圖，與新聞事件無關。報系資料照

住在公寓二樓的民眾常會有這類困擾，一樓樓上的遮雨棚總是偶爾會出現住戶不小心掉下的東西。若是在住家外的遮雨棚有骨頭不明物，不曉得會不會因此不安或發毛。一名網友今年一月在靈異公社PO文後，近日又再貼文，表示日前的「屋頂有骨頭」事件，刑事局鑑定結果已出爐。

該名網友表示，自己在2年多前租屋，搬進去後發現樓下遮雨棚上，有兩根奇怪的骨頭，旁邊還有一大塊髒污的布料。經詢問法醫、警察和檢骨師後，得到了可能是人骨的猜測。在送往刑事局鑑定科鑑定數月後，回覆原PO鑑定結果是豬骨頭。讓她懷疑是不是因為年代久遠，警方覺得要追查很難，所以才會以豬骨頭結案。

原PO也坦承，當初在看房時，一進大門就覺得怪怪的，「頭就非常暈，暈到像坐雲霄飛車，都快吐了」。而且不止她一個人有奇怪的感覺，連同她的阿姨也暈到受不了，但家人因為很喜歡這間房子，最後還是決定承租。

原PO表示，在住滿一年後，半夜偶爾會聽到廚房的冰箱門自己開關的聲音，冰箱內的東西還會被翻倒在外的情形，原先只認為可能是冰箱老舊的問題，於是請房東換一台。未料，新換的冰箱更離奇了，原PO說「凌晨三點半或四點半，（冰箱）又會被打開，裡面的飲料全被丟出來，門自己開、自己關回去，我親眼看過好多次了。」原PO遂再跟房東反應，反惹對方不快，直呼「哪有什麼靈異事件」。讓原PO猜測，或許骨頭事件與冰箱事件有關，似乎有人用冰箱事件在暗示她什麼。

網友見文後，有不少人歪樓，表示很想看冰箱怎麼把東西丟出來，敲碗求「冰箱靈異影片」，讓原PO在昨日關閉留言，認為大家搞錯重點。對於骨頭也有不少人討論，認為豬骨應該沒那麼大隻，紛紛建議原PO先搬家為上策。但也有另一派網友相信鑑定科的說法，認為現在刑事局立案應該不會以年代久遠而選擇不辦案，如果真是人骨的話，應會進一步追查才是。

靈異 租屋

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