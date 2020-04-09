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高鐵母親節疏運加開25班車 全車對號座周六開搶

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台灣高鐵宣布母親節疏運加開25班次列車。本報資料照片
台灣高鐵宣布母親節疏運加開25班次列車。本報資料照片

母親節即將到來，台灣高鐵公司宣布疏運期間，加開25班次列車，全車對號坐，4月11日周六凌晨零時起開放訂票。

台灣高鐵說，將於5月8日（周五）至5月11日（周一）疏運期間，加開25班次列車，南下16班、北上九班，總計四天提供597班次的旅運服務，並維持早鳥優惠及大學生優惠。

台灣高鐵說，旅客可自4月11日凌晨零時起，透過T Express手機購票系統、高鐵合作的超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購母親節疏運期間所需的車票。

配合政府相關防疫措施並兼顧旅運需求，台灣高鐵說，母親節疏運期間前三天，所有車次一律實施全車對號座，並暫停定期票、回數票、悠遊卡／一卡通聯名卡之使用，5月11日（假期後上班日）則維持自由座服務。敬請旅客提早訂位購票，並依照票面所載的車次及車廂座位搭乘，以免無法乘車。

針對持有定期票，原優惠效期含5月8日至5月10日者，將配合展延相對應天數，另再加碼展延兩天優惠效期，即共展延五天。

台灣高鐵說，持回數票者，除同上述定期票規定，展延回數票五天優惠效期外，4月1日（含）至5月7日（含）購買回數票，且於5月4日至7月10日在效期內使用完畢者，可於7月31日前，持符合優惠資格回數票至各車站售票窗口換購同區間半價自由座車票一張。所換購的自由座車票不可變更且限兌換當日有效，如辦理退票，原優惠資格不予返還。

此外，母親節疏運期間適用標準車廂卡友優惠及商務車廂限量升等等專案；TGo會員月月Go有禮、25人以上團體優惠及校外教學優惠等專案則暫不適用。

高鐵 母親節 列車

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