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郵差社交距離零 「運氣差可能就中了」

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
全台約1萬名郵務士往往感到自己處於健康威脅中，因為在送包裹到門口、掛號簽收等過程中，與可能的居家檢疫者社交距離是零。圖非新聞當事人。本報資料照片
全台約1萬名郵務士往往感到自己處於健康威脅中，因為在送包裹到門口、掛號簽收等過程中，與可能的居家檢疫者社交距離是零。圖非新聞當事人。本報資料照片

中央流行疫情指揮中心為降低社區感染風險所訂出的「社交距離」引起熱議，但全台約1萬名郵務士往往感到自己處於健康威脅中，因為在送包裹到門口、掛號簽收等過程中，與可能的居家檢疫者社交距離是零。中華郵政工會要求政府提供檢疫者住址，讓他們有所防備，或公司能在防疫期間暫時取消上樓投遞服務。

工會理事長吳文豐說，依現行規定快捷、包裹若無管理員代收，須親送到對方手中。他表示，郵務士願為行動不便、年長者、孕婦、不能離開住所居家檢疫者，把包裹送到門口，但政府不提供相關個資，每次投遞「就像瞎子摸象，運氣差的話可能就中了」。

吳文豐說，郵務士每天送一二百甚至300戶人家，「很怕自己變行動感染源」。尤其檢疫者有14天不能外出採購，可能靠親友寄包裹救濟，或是網購度日，碰上的機率不低。

更甚有居家檢疫者下樓簽收掛號，簽完以後才告知他「正在隔離」。吳文豐說，有些獨門獨戶的住家會在門外放一張桌子，讓郵務士把掛號信及簽收單放在桌上，待他們站遠再來取件，「他怕我們，我們也怕他啊！」

中華郵政表示，配送時直接接觸居家檢疫、隔離的民眾是所有物流同業的難題，但指揮中心不透露這些個資必定有其考量。中華郵政說，包裹送上樓是所有物流業的作法，希望這樣的投遞服務在疫情期間不打烊，不會降低服務品質。

中華郵政決定給予郵務士、郵局窗口人員每天足夠的口罩，日前也要求各分局發配酒精小噴瓶，讓郵務士隨時消毒，有充分的防護道具。

吳文豐說，公司說要加強防疫，投遞完後立刻消毒，但小噴瓶在市場大缺貨，買不到1萬個，他們希望有乳膠手套，現在也買不到。

居家檢疫 中華郵政 社交距離

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