把握好天氣 彭啟明：周六晚到周日鋒面影響最明顯

把握周六中午前好天氣，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，昨天到今天持續維持東北風的天氣，不過北方有雲系通過，事實上北方海面稍不穩定，掠過北台灣，北部東北部有些短暫零星陣雨，不算大的雨勢，但還是有飄雨，預計這會維持到今天中午，下午會逐漸遠離，降雨也會趨緩，中南部都還是維持多雲到晴的穩定天氣。

他說，這波離開後，風向也跟著會轉變，逐漸轉為偏東風，東半部仍有些水氣，有些短暫地形陣雨，大致上今天各地清晨仍稍微有點涼意，清晨溫度約在17-18度，北部白天高溫21-23度，中南部有陽光，也偏暖，白天可以到25-27度，高雄屏東甚至接近30度。

周五周六這兩天，是近期大幅回溫的好天氣，只有東北部、東部迎風面仍有短暫局部地形陣雨，其他地方都是多雲到晴的天氣，預計北部溫度會在18-27度，中南部19-30度，中午高溫都會在30度上下。

彭啟明表示，接下來轉變會在周六中午過後，新的一波鋒面逐步接近，周六晚上到周日中午這段期間，是鋒面最明顯影響台灣時間，這波的動力結構較好，也會有明顯偏南風的暖濕水氣配合，從北到南，全台都有機會出現一次明顯的降雨，中部以北甚至有較大雨勢，甚至會有雷陣雨、強風等情境出現。

彭啟明表示，這波鋒面後面，也伴隨冷高壓，乾冷空氣隨後跟上報到，周日下半天開始降溫，持續影響到下周一二，北台灣都市溫度可能到14度上下，空曠地區可能更低個兩三度，同時要考慮輻射冷卻效應，和這幾天回暖的感受有不小的落差。下周三四後，會有幾天回暖穩定的天氣。