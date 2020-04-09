聽新聞
test
0:00 / 0:00

周六入夜後變天！ 吳德榮：下周一大陸冷氣團籠罩

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
下周一、周二乾燥穩定的大陸冷氣團籠罩，各地晴朗無雲。本報資料照片
下周一、周二乾燥穩定的大陸冷氣團籠罩，各地晴朗無雲。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天仍受東北風影響，氣溫略回升，北台仍偏涼；上午北海岸、北部山區及東半部有局部短暫雨，新竹以南多雲時晴；下午起天氣漸好轉、東半部仍有零星少量降雨的機率。北部16至23度、中部16至28度、南部17至30度、東部17至28度。

明天至周六白天天氣回暖，各地多雲時晴，僅東半部偶有零星降雨的機率；白天舒適微熱、早晚涼。

他說，周六晚鋒面接近，中部以北轉為有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢。周日鋒面南下、強冷空氣接踵而至，中部以北有雨，南部亦有局部短暫陣雨的機率；氣溫驟降、愈晚愈冷。

下周一、周二乾燥穩定的大陸冷氣團籠罩，各地晴朗無雲。他說，下周一晨北台灣平地最低氣溫，將降至11度左右；下周一晚及周二晨因強輻射冷卻加成，中部以北平地最低氣溫，更將降至10度左右；但也因天氣特別晴朗，白天高溫明顯回升，感覺比較沒那麼冷；不過，早晚還是應該要注意保暖

下周三冷空氣減弱，各地為晴朗舒適的天氣，早晚微冷、日夜溫差大。

冷氣團 保暖 天氣動態

延伸閱讀

昨晚冷空氣最強 吳德榮：今微升溫、北台灣仍濕冷

今明兩天北台偏濕涼 吳德榮：明午後起慎防較大雨勢

周日起雨勢增大 吳德榮：好天氣要等到下周四

清明連假慎防劇烈天氣！ 吳德榮：北部受影響最鉅

相關新聞

7時49分花蓮外海規模4.8地震 宜花震度3

中央氣象局發布地震報告，今天上午7時49分，在花蓮縣政府東北方38.3公里（位於台灣東部海域），發生芮氏規模4.8有感地...

24小時戴口罩防疫 專家：從早戴到睡著反而更危險

國軍防疫強調做得「滴水不漏」，清查曾赴十一處人潮警示景點的國軍，多達二千四百多人，他們不僅已被要求自主健康管理，且廿四小...

均衡四類飲食 免疫力自動升級

來勢洶洶的新冠肺炎，似乎沒有消減的趨勢，反而人心惶惶，日日增添恐慌！

周六入夜後變天！ 吳德榮：下周一大陸冷氣團籠罩

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天仍受東北風影響，氣溫略回升，北台仍偏涼；上午...

醫病天地／怕染疫延誤就醫 婦中風半癱

台中市一名85歲老婦患有三高及心律不整，平時規律服藥也能自理生活，但上月上午菜園種菜時，起身感覺右腿麻，中午吃飯時右手無法拿筷，家人見狀起初並不在意，加上疫情籠罩不想進醫院，直到晚上症狀仍無改善，送急診後確診為缺血性腦中風，但因錯失黃金治療時間，現仍右側全癱，讓醫師大嘆「遺憾」！

健康你我他╱減重改變飲食 血糖變標準

從50歲開始，每次健檢我的飯前血糖數值都偏高，所以沒有太在意，就睜隻眼閉隻眼開心吃喝混了十多年。65歲後，醫師說我的糖化血色素6.7%，已是糖尿病標準，要開藥了，我嚇了一跳！「我不要長期吃藥！」

奇美「抗癌護心」跨團隊 治療指引成效顯著

奇美醫學中心國內率先成立「抗癌護心」跨團隊，針對癌友化療時因藥物衍生中風、高血壓、心肌梗塞等併發症提早因應，相關成果獲得心臟學會論文發表第一名，目前推出了台灣版治療指引，成效顯著。

醫病天地／人工血管照護 應防撞、避提重

林先生在病房內不停地來回踱步，神情透露擔憂某些事，衛福部桃園醫院護理師王麗凱跟他聊一會兒，明白他煩惱出院回家後，人工血管留置照護的問題。

健康主題館／季節交替注意血壓 慢性病患者做好3C自我管理

慢性病患者罹患新冠肺炎的致命風險高！研究發現，以心血管疾病位居第一，其次是糖尿病、慢性呼吸道疾病和高血壓。

明起開放寄口罩！中華郵政：111個國家地區無法寄送

明天起開放民眾申請、寄口罩到國外，不過根據中華郵政最新統計，共有111個國家或地區不收台灣包裹，民眾務必留意。

「Home Office」性格外向困在家中發慌？ 6大生存之道助解悶充電

香港新型冠狀病毒肺炎疫情愈來愈嚴重，尤其在3月份單日確診數字屢創新高，截至4 月1日時，已累計超過700人確診。不少公司安排員工在家工作，以減低社區大爆發的風險。的確，對某些打工仔而言，能夠在家工作是一樁美事，不過，對一些外向人士而言，長時間留家工作卻令他們寂寞難耐。

配合防疫 太管處7座山屋下月起床位減半

太魯閣國家公園管理處轄內有7座山屋，可提供167個床位供山友申請入住，配合防疫，減少群聚感染風險，太管處即起公告，下月8...

熱門新聞

明起開放寄口罩！中華郵政：111個國家地區無法寄送

疫情衝擊！高雄「寒軒陽明飯店」4月10日熄燈

一封來自1993年的信 證實27年前台灣起薪有32K

9日起開放寄口罩 注意全球111地不收台灣包裹

IC設計超賺為何大家仍想擠進台積電？ 內行人曝「關鍵點」

冷一波！下周日大陸冷氣團襲台 這兩天最冷低溫探12度

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。