周六入夜後變天！ 吳德榮：下周一大陸冷氣團籠罩

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天仍受東北風影響，氣溫略回升，北台仍偏涼；上午北海岸、北部山區及東半部有局部短暫雨，新竹以南多雲時晴；下午起天氣漸好轉、東半部仍有零星少量降雨的機率。北部16至23度、中部16至28度、南部17至30度、東部17至28度。

明天至周六白天天氣回暖，各地多雲時晴，僅東半部偶有零星降雨的機率；白天舒適微熱、早晚涼。

他說，周六晚鋒面接近，中部以北轉為有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢。周日鋒面南下、強冷空氣接踵而至，中部以北有雨，南部亦有局部短暫陣雨的機率；氣溫驟降、愈晚愈冷。

下周一、周二乾燥穩定的大陸冷氣團籠罩，各地晴朗無雲。他說，下周一晨北台灣平地最低氣溫，將降至11度左右；下周一晚及周二晨因強輻射冷卻加成，中部以北平地最低氣溫，更將降至10度左右；但也因天氣特別晴朗，白天高溫明顯回升，感覺比較沒那麼冷；不過，早晚還是應該要注意保暖。

下周三冷空氣減弱，各地為晴朗舒適的天氣，早晚微冷、日夜溫差大。