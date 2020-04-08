禁囤令讓診所訂不到奎寧 基層盼奎寧納「防疫藥物」

瑞德西韋目前為全世界寄與厚望的重點藥物，但在臨床試驗期間藥物取得困難，老藥羥氯奎寧近期則被指出能有效降低確診案例體內病毒量，我國更將其納入治療指引中，建議輕症時使用；但最容易接觸到輕症患者的基層診所卻訂不到藥品，基層盼中央將羥氯奎寧納為防疫藥物。

「無止盡地排單，就是訂不到藥」中華民國診所協會全國聯合會副理事長蔡昌學說，防堵醫療院所囤藥，食藥署下達禁囤令，藥品購買量若是超過前一年的一成以上，則被認定有囤藥的嫌疑。

蔡昌學說，羥氯奎寧主要是治療風濕免疫類疾病的藥物，對於基層診所而言，鮮少治療這類的患者，過去進藥量就少，如今若是要訂購，隨便都超過前一年的一成以上，也使診所根本訂不到藥。

蔡昌學說，基層診所想訂購羥氯奎寧，目的並非是要囤貨，而是因應政府推出的指引中，已建議新冠肺炎確診的輕症患者可投以羥氯奎寧藥物，等到重症再投藥恐效果不佳，然而基層診所是最有機會接觸到確診輕症患者，但診所卻訂不到羥氯奎寧，怎麼樣也說不過去。

對此，食藥署說明「並沒有禁止藥廠鋪貨到基層診所」，但蔡昌學說，羥氯奎寧目前的鋪貨仍是依循商業模式，加上禁囤令的施行，使基層診所訂貨難上加難，建議比照口罩模式，將羥氯奎寧納入防疫物資中的防疫藥物，由中央統籌分配，也能避免囤積的事件發生。

台灣過敏氣喘暨臨床免疫學會理事長楊崑德表示，目前還有另外一個問題是基層診所沒辦法採檢，必須開立轉診單到醫療院所，但患者到了醫院又得重新來過一遍，走發燒篩檢站，若是不符合定義，病人又會被退回診所，此舉相當浪費時間。

楊崑德建議，中央應協助診所，對於診所醫師判定疑似案例，應直接開立到指定醫院的「採檢單」，並非是「轉診單」，否則多工只會浪費人力、資源，也讓民眾無所適從。如此一來也能落實分級醫療，幫助後線醫院排解壓力。

食藥署藥品組科長張連成表示，目前確實在討論是否將羥氯奎寧納入防疫藥物，但尚未有結論。