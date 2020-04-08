快訊

國內第三大盜版網站gimy.tv悄悄收攤 網哀鴻遍野

比「泳姿」與「秒數」更重要的事——游泳課怎麼教？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

禁囤令讓診所訂不到奎寧 基層盼奎寧納「防疫藥物」

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導

瑞德西韋目前為全世界寄與厚望的重點藥物，但在臨床試驗期間藥物取得困難，老藥羥氯奎寧近期則被指出能有效降低確診案例體內病毒量，我國更將其納入治療指引中，建議輕症時使用；但最容易接觸到輕症患者的基層診所卻訂不到藥品，基層盼中央將羥氯奎寧納為防疫藥物。

「無止盡地排單，就是訂不到藥」中華民國診所協會全國聯合會副理事長蔡昌學說，防堵醫療院所囤藥，食藥署下達禁囤令，藥品購買量若是超過前一年的一成以上，則被認定有囤藥的嫌疑。

蔡昌學說，羥氯奎寧主要是治療風濕免疫類疾病的藥物，對於基層診所而言，鮮少治療這類的患者，過去進藥量就少，如今若是要訂購，隨便都超過前一年的一成以上，也使診所根本訂不到藥。

蔡昌學說，基層診所想訂購羥氯奎寧，目的並非是要囤貨，而是因應政府推出的指引中，已建議新冠肺炎確診的輕症患者可投以羥氯奎寧藥物，等到重症再投藥恐效果不佳，然而基層診所是最有機會接觸到確診輕症患者，但診所卻訂不到羥氯奎寧，怎麼樣也說不過去。

對此，食藥署說明「並沒有禁止藥廠鋪貨到基層診所」，但蔡昌學說，羥氯奎寧目前的鋪貨仍是依循商業模式，加上禁囤令的施行，使基層診所訂貨難上加難，建議比照口罩模式，將羥氯奎寧納入防疫物資中的防疫藥物，由中央統籌分配，也能避免囤積的事件發生。

台灣過敏氣喘暨臨床免疫學會理事長楊崑德表示，目前還有另外一個問題是基層診所沒辦法採檢，必須開立轉診單到醫療院所，但患者到了醫院又得重新來過一遍，走發燒篩檢站，若是不符合定義，病人又會被退回診所，此舉相當浪費時間。

楊崑德建議，中央應協助診所，對於診所醫師判定疑似案例，應直接開立到指定醫院的「採檢單」，並非是「轉診單」，否則多工只會浪費人力、資源，也讓民眾無所適從。如此一來也能落實分級醫療，幫助後線醫院排解壓力。

食藥署藥品組科長張連成表示，目前確實在討論是否將羥氯奎寧納入防疫藥物，但尚未有結論。

奎寧 患者 食藥署

延伸閱讀

還有製藥國家隊！蔡英文：未來3個月生產1500萬顆奎寧

未遵守封鎖防疫規範 南非部長遭停職公開道歉

警方和衛生單位KTV宣導防疫 2名客人口罩掛下巴唱歌

獨／停工在家防疫 曾寶儀必做這4件事

相關新聞

單日旅客量跌破千人 林佳龍：桃機啟動九大修繕計畫

受到新冠肺炎影響，桃園機場單日旅客量已經跌破千人關卡，創啟用41年來最低紀錄。交通部長林佳龍說，趁空檔啟動機場修繕計畫，...

24小時戴口罩防疫 專家：從早戴到睡著反而更危險

國軍防疫強調做得「滴水不漏」，清查曾赴十一處人潮警示景點的國軍，多達二千四百多人，他們不僅已被要求自主健康管理，且廿四小...

明起開放寄口罩！中華郵政：111個國家地區無法寄送

明天起開放民眾申請、寄口罩到國外，不過根據中華郵政最新統計，共有111個國家或地區不收台灣包裹，民眾務必留意。

「Home Office」性格外向困在家中發慌？ 6大生存之道助解悶充電

香港新型冠狀病毒肺炎疫情愈來愈嚴重，尤其在3月份單日確診數字屢創新高，截至4 月1日時，已累計超過700人確診。不少公司安排員工在家工作，以減低社區大爆發的風險。的確，對某些打工仔而言，能夠在家工作是一樁美事，不過，對一些外向人士而言，長時間留家工作卻令他們寂寞難耐。

配合防疫 太管處7座山屋下月起床位減半

太魯閣國家公園管理處轄內有7座山屋，可提供167個床位供山友申請入住，配合防疫，減少群聚感染風險，太管處即起公告，下月8...

防疫！五大山屋床位砍半 體溫過高將勸導下山

為防止新冠肺炎疫情擴散，林務局轄管各森林育樂場域已啟動人潮分流措施，其中九九山莊、天池山莊等五大山屋每日可申請人數砍半，...

雄獅、可樂率先響應政策 入出境全線暫停出團至5月31日

新冠肺炎疫情持續增溫，交通部觀光局衡酌疫情發展，今與中央流行疫情指揮中心宣布，持續暫停赴國外旅遊及接待來臺觀光團體入境至...

強調勤洗手的重要 醫曝「病毒擴散」影片網全嚇傻

新冠肺炎（COVID-19）疫情快速蔓延，全球已有一百四十多萬人確診，面對病毒最好的防疫辦法就是勤洗手、戴口罩，日前急診醫師白永嘉在臉書上分享一段「病毒快速擴散」的影片，希望能藉此讓民眾意識到洗手的重要，恐怖內容也讓網友們看完直呼「真的好可怕！」

台灣愛心太強大 1.5萬株樹苗被富邦、台積電瞬間掃光

新竹縣關西鎮的「華光智能發展中心」院生培育近1.5萬株台灣原生種的樹苗滯銷，消息經聯合報在5日披露後，引發富邦、台積電...

錯過等5年！2020最大滿月在今天

根據中央氣象局預報，今年年度最大滿月就是今天，下次看到這麼大的滿月，得等到2025年。很可惜今天受到東北季風影響，新竹以北看到機會較低。

與政府共同防疫 百貨賣場宣布調整營業時間

因應政府防疫政策，以及高鐵與桃捷宣布於連假後實行班次減班，GLORIA OUTLETS華泰名品城在與園區品牌商議後，決定...

樂園連假人潮擬總量管制 遊客上限最多半數

清明連假各景點人潮爆滿，社會各界擔憂成為武漢肺炎防疫破口，對於接下來的五一連假防疫，交通部今天表示，初步規劃遊樂園區的防...

熱門新聞

一封來自1993年的信 證實27年前台灣起薪有32K

明起開放寄口罩！中華郵政：111個國家地區無法寄送

9日起開放寄口罩 注意全球111地不收台灣包裹

小琉球海龜遭遊客踩腳下罰不了？海巡：一個都別想跑！

冷一波！下周日大陸冷氣團襲台 這兩天最冷低溫探12度

疫情衝擊！高雄「寒軒陽明飯店」4月10日熄燈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。