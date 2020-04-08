24小時戴口罩防疫 專家：從早戴到睡著反而更危險

國軍防疫強調做得「滴水不漏」，清查曾赴十一處人潮警示景點的國軍，多達二千四百多人，他們不僅已被要求自主健康管理，且廿四小時都必須要戴口罩，包含睡覺時間；台北醫學大學附設醫院胸腔內科主任周百謙說，外出、睡前都戴同一只口罩，恐怕對於防疫一點效果也沒有，反而增加感染風險。

周百謙表示，睡覺戴口罩並不是一件不好的事情，對於支氣管不好，容易張嘴睡覺的民眾而言，戴口罩睡覺，濕潤的空氣，反而可以達到調節的作用，某種程度上可以減少處於咽喉的病毒繁殖力，不過，睡覺戴的口罩，若是從早到晚都是同一個，被感染的機率反而更高。

周百謙表示，人在戶外防堵的是大病毒，包含感冒病毒、流感病毒，甚至是新冠病毒，他人打噴嚏或是唾液等噴濺在你的口罩上，能達到基本的防護，睡覺時，同一只口罩，其外層沾染的細菌、病毒就可能會附著在棉被上。

誰也沒辦法確定睡覺時的行為，很可能會無意識把口罩脫下來，或是摸口罩再摸鼻子、眼睛，髒口罩東沾西沾，在防疫上根本沒有效果。

他強調，睡覺戴口罩並不是一件不好的事情，但目的恐怕不是防堵病毒，而是防堵細懸浮微粒，以及支氣管敏感者，罩住口鼻的口罩，可以讓空氣溫暖些，且不用用到外科口罩，一般布口罩就可以。

不過對於常會鼻塞的過敏患者或是有睡眠呼吸中止症者，就不建議透過睡覺戴口罩保護呼吸道，使用空氣清淨機也能達到同樣的效果，無需一定要戴口罩睡覺。