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原民會推「挺原民．享優惠」 認證店家滿百回饋50元

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
原民會推「挺原民．享優惠」，即日起受理「認證店家」。圖/原民會提供
原民會推「挺原民．享優惠」，即日起受理「認證店家」。圖/原民會提供

原民會第一波金融紓困措施「挺原民．度難關」已於3月18日公告，以先紓困、後振興經濟，掌握「有效、有感、即時」三原則，並視疫情發展分階段採取不同措施。今日再宣布「挺原民．享優惠」紓困措施。

原民會表示，受疫情衝擊，各地遊客銳減、商圈店家生意大受影響。為振興原住民族產業經濟，促進國民旅遊至原住民族地區內需消費，並響應國家行動支付政策，原民會推出「行動支付回饋」。

原民會表示，今日開始受理認證店家報名，等疫情趨緩配合經濟部推COUPON券方案時間啓動消費者行動支付回饋，補助國人前往原民會認證店家之消費回饋，每筆消費滿100元即可獲得50元現金回饋，每筆最高回饋500元，盼能增加原住民族業者的營收，以協助原住民族業者儘速度過難關。

本次行動支付優惠方案將持續到110年6月30日止，只要是原民店家，有統一編號並依法辦理的公司登記、商業登記、有限合夥登記、稅籍登記之本國營利事業，或依商業登記法第五條規定得免辦理登記之小規模商業(如攤販、家庭農林漁牧業者、家庭手工業者、民宿經營者）、合作社、民間團體或農業產銷班，符合資格者都可申請原民會「認證店家」。店家可透過網路(https://reurl.cc/ar9K2X)提出申請，或撥打服務專線：0800-508-188查詢。

原住民 疫情

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