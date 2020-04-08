明起開放寄口罩！中華郵政：111個國家地區無法寄送

明天起開放民眾申請、寄口罩到國外，不過根據中華郵政最新統計，共有111個國家或地區不收台灣包裹，民眾務必留意。

根據中華郵政官網，今天新增夏威夷、關島，連同先前公布的共111個國家和地區無法收取台灣包裹，其中包含澳洲、阿拉伯聯合大公國、印度、盧森堡、希臘、義大利、德國、加拿大、紐西蘭等。亞洲有27個、歐洲34個、非洲20個、美洲21個、大洋洲九個。

中華郵政說，若民眾要寄到上述地區，將會請郵政人員婉拒，並告知民眾原因是該國家或地區航班停飛，硬要寄也沒用，相信大部分人會諒解。

新冠肺炎疫情全球蔓延，由於我國口罩每日產能可達1200萬片，為照顧在國外工作或求學的我國國人，中央流行疫情指揮中心日前宣布，明起開放民眾寄送口罩至海外，但經濟部貿易局提醒，國人得先向經濟部貿易局專屬網站申請輸出許可證，或填寫書面申請書，以傳真或親臨國際貿易局辦理後，才能再向郵局或快遞公司交寄貨品。寄件人和收件人都必須擁有中華民國國籍，不過沒有寄送國別的限制，防疫口罩郵件可混同其他物品一同交寄。