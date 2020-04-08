單日旅客量跌破千人 林佳龍：桃機啟動九大修繕計畫

受到新冠肺炎影響，桃園機場單日旅客量已經跌破千人關卡，創啟用41年來最低紀錄。交通部長林佳龍說，趁空檔啟動機場修繕計畫，目前共有九個工程正在進行。

林佳龍稍早在臉書上表示，昨天陪蔡英文總統到桃園機場慰勉防疫同仁，已經可以看到許多報到櫃台已經圍起進行維修。

林佳龍說，桃機的旅運量相較兩個月前掉了八成，每天旅運人次從13萬降到1千上下，過去找不到空檔修的硬體設備，現在修正是時候；北跑道也預計將會全面封閉施工，預計8月底前完工。

林佳龍說修繕計畫已經啟動，包含北跑道全面關閉施工、整修滑行道、汰換空橋及更新候機室地坪和廁所、修繕二航出境號報到櫃台、一航及二航地下行李處理場廁所改善、改善一航和二航空調並汰換電梯電扶梯、機場公共區域天花板及地板改善工程、二航入境大廳地坪及服務台優化、二航觀景台增設風除室等。

林佳龍說，硬體設備人多時修繕是困擾，人少時修繕恰恰好。對旅宿業亦是如此，已經請觀光局提早啟動振興方案，做足準備，期待疫情過後，用最好的服務品質，讓世界驚艷。