台灣冠軍炒飯今起超商買得到 選用在地食材有產銷履歷

新冠肺炎疫情影響，外食人口減少，簡單微波即可食用的方便型產品受青睞，農糧署看準冷凍調理食品市場每年300億元商機，輔導「台灣炒飯王—全民潮飯對決之戰」冠軍欣丼食堂與金品調理食品公司合作，推出國內第一個取得產銷履歷驗證的冷凍調理「冠軍炒飯」，今起在國內各大連鎖通路開賣。

農糧署表示，本次推出的冷凍調理「冠軍炒飯」選用產銷履歷台稉9號米，與國產洋蔥、雞蛋及豬肉等食材結合，透過獨門醬汁大火拌炒，忠實還原冠軍炒飯香醇回甘的滋味。

農糧署表示，米飯富含複合型碳水化合物，煮熟米飯經冷卻後的抗性澱粉及慢速消化型澱粉含量會增加，有助血糖穩定，且米飯所含蛋白質消化吸收率佳，油脂含量低，不易造成腸胃負擔，是自「煮」防疫的首選主食。

「冠軍炒飯」今起在全家便利商店銷售，第二波自4月21日起於全聯福利中心開賣，第三波於4月29日在大潤發及愛買等量販通路上架，透過密集銷售據點，將產銷履歷國產米由農場送到餐桌，建構安心農業消費連結。