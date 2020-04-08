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「Home Office」性格外向困在家中發慌？ 6大生存之道助解悶充電

香港01 / 梁啟敏
對一些外向人士而言，長時間留家工作卻令他們寂寞難耐。示意圖。圖／聯合報系資料照片
對一些外向人士而言，長時間留家工作卻令他們寂寞難耐。示意圖。圖／聯合報系資料照片

香港新型冠狀病毒肺炎疫情愈來愈嚴重，尤其在3月份單日確診數字屢創新高，截至4 月1日時，已累計超過700人確診。不少公司安排員工在家工作，以減低社區大爆發的風險。的確，對某些打工仔而言，能夠在家工作是一樁美事，不過，對一些外向人士而言，長時間留家工作卻令他們寂寞難耐。

要了解外向人為何對長時間在家工作坐立不安，我們先要了解他們平日的「充電」方法。美國專業心理治療師（LCSW）珍妮．馬恩帕（Jenny Maenpaa）解釋，外向人通常被定義為通過社交互動來「充電」的人，這意味他們需通過與其他人接觸來獲得精力和洞察力，例如與同事一起集思廣益，在咖啡機前閒聊等等。

馬恩帕表示，外向者可能會發現，即使自己睡得更久、不用在早上通勤、每天喝一杯（甚至數杯）咖啡也好，在家工作時都會感到遲鈍和昏昏欲睡，「當外向者缺乏與其他人互動時，會大大影響他們的情緒。」

如果你也是外向者的其中一員，可以參考以下的方法，令自己更適應在家工作的日子。

1.選擇視訊通話，而非講電話

使用視訊通話與同事、客戶面對面討論工作及聊天，可以讓你感覺與對方的聯繫更加緊密，改善你的心情。

現時視訊通話的選擇非常多元化，包括FaceTime、WhatsApp視像通話、Zoom、Skype等，總有一款符合你的需要。此外，比起電郵或短訊，視訊通話的效率分分鐘更快，尤其適合處理比較複雜的問題。

2.每天與朋友和家人聯繫

受疫情影響，大家都盡量減少與親友見面相聚，外向人可能會因而感到與社交圈子脫節而「渾身不自在」。

因此，外向人士應每天安排時間，以視訊、電話、短訊等方式和你關心的人互動，藉與親朋好友發洩鬱悶、分享日常瑣事、關心他們的現況等的過程來獲得能量。

3.建立日常習慣

外向者在家工作容易感到孤獨和焦慮，為了更好地適應新常態，他們可以建立一套個人化的日常習慣。

例如，一致性和穩定性有助於外向者感到舒服，所以他們要找出最適合自己的日程表，包括起床、工作、吃飯、運動、小休、與朋友聊天、追劇、睡覺等時間，讓生活不會亂作一團。

4.成為熱線志願者

外向的人喜歡說話、提問、開玩笑，如果你覺得自己的精力無處釋放，可以用來造福那些需要別人關心的人。

許多非營利組織需要熱線志願者，如風雨蘭、生命熱線、和諧之家等，最近社會經濟環境不佳、加上疫情影響，不少人焦慮及抑鬱情況加劇，或許需要有人聆聽他們的聲音，令他們覺得自己不是一個人。

5. 不要不停地看新聞

雖然隨時了解新冠肺炎疫情的最新發展及醫生的建議非常重要，不過，過多的負面消息或會令外向者吃不消，甚至令活躍的想像力走歪路。

因此，在適當的時候，應讓自己停一停，例如在家中煮食、做運動、敷面膜，享受個人時間，或是下載一些可以與朋友連線的互動遊戲，令心情不只聚焦在新聞上，有助減輕壓力之餘，亦能給你所需的社交充電。

6.尋找新挑戰

外向者比內向者需要更多的關注和刺激，因此找到一些新的計劃和挑戰可以讓他們保持忙碌。想一想自己平日很想嘗試但一直沒有實行的事，也許是斷捨離、整理相片、冥想、烤蛋糕、學一種新語言等，這些活動可以令你更有動力，並保持愉快的心情。

延伸閱讀：

【在家工作】Home Office誘惑太多易分心？5招提升效率：勿穿睡衣

【Home Office】提高效率免分心靠五招　第五項多人忽略但最有用

文章授權轉載自《香港01》

在家工作 疫情 社交 新冠肺炎 咖啡 打工 新型冠狀病毒

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