配合防疫 太管處7座山屋下月起床位減半

太魯閣國家公園管理處轄內有7座山屋，可提供167個床位供山友申請入住，配合防疫，減少群聚感染風險，太管處即起公告，下月8日起可申請的床位一律減半。

7座山屋分成兩條路線，包括奇萊主北線的黑水塘山屋原承載量由8個床位減半為4床、成功山屋34床減半為17床，成功2號堡原10床減為5床、奇萊稜線山屋8床減為4床；南湖主峰線的雲稜山屋由55床減為27床、審馬陣山屋12床減為6床、南湖圈谷山屋40床減為20床。

太管處副處長張登文表示，因為山屋的申請需要提前一個月，即起公告後，從下月8日起可申請的床位減半，但原本已經申請，獲核准在5月8日前入住者，權益不受影響。

不過，太管處仍提醒，所有入住山屋者均應配戴口罩，也請山友加強自主健康管理，如有發燒、呼吸道、嚴重咳嗽或身體不適等症狀者，應停止登山活動並儘速就醫，用餐時最好分流，同時間不要超過12人，減少群聚機會。

太管處表示，為實際掌握入園登山人數，已核准進入生態保護區者，請攜帶入園許可證，取消入園者則務必於入園前一天自行上網取消登山行程。獲得申請入園許可及床位者，請視山屋床位實際狀況自行調整，保持安全的社交距離，