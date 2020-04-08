聽新聞
test
0:00 / 0:00
配合防疫 太管處7座山屋下月起床位減半
太魯閣國家公園管理處轄內有7座山屋，可提供167個床位供山友申請入住，配合防疫，減少群聚感染風險，太管處即起公告，下月8日起可申請的床位一律減半。
7座山屋分成兩條路線，包括奇萊主北線的黑水塘山屋原承載量由8個床位減半為4床、成功山屋34床減半為17床，成功2號堡原10床減為5床、奇萊稜線山屋8床減為4床；南湖主峰線的雲稜山屋由55床減為27床、審馬陣山屋12床減為6床、南湖圈谷山屋40床減為20床。
太管處副處長張登文表示，因為山屋的申請需要提前一個月，即起公告後，從下月8日起可申請的床位減半，但原本已經申請，獲核准在5月8日前入住者，權益不受影響。
不過，太管處仍提醒，所有入住山屋者均應配戴口罩，也請山友加強自主健康管理，如有發燒、呼吸道、嚴重咳嗽或身體不適等症狀者，應停止登山活動並儘速就醫，用餐時最好分流，同時間不要超過12人，減少群聚機會。
太管處表示，為實際掌握入園登山人數，已核准進入生態保護區者，請攜帶入園許可證，取消入園者則務必於入園前一天自行上網取消登山行程。獲得申請入園許可及床位者，請視山屋床位實際狀況自行調整，保持安全的社交距離，
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言