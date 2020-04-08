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防疫！五大山屋床位砍半 體溫過高將勸導下山

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
天池山莊。圖／南投林管處提供
天池山莊。圖／南投林管處提供

為防止新冠肺炎疫情擴散，林務局轄管各森林育樂場域已啟動人潮分流措施，其中九九山莊、天池山莊等五大山屋每日可申請人數砍半，入住前要量體溫，額溫超過37.5度或耳溫超過38度者將勸導下山，否則須全程配戴口罩

根據林務局資料，九九山莊每日可申請人數為150人、天池山莊88人、檜谷山莊42人，向陽山屋與嘉明湖山屋各為70人，管制後可申請人數砍半以加大住宿間距，已申請核准或申請營地者不受影響。

山屋入口或登山口將實施體溫量測，額溫高於37.5度或耳溫高於38度者，呼籲停止登山活動及下山，無法下山者須全程配戴口罩。各協作及住宿隊伍須分散用餐時間，同時用餐人數盡量少於30人，並自備餐具、睡袋等登山用品。

至於國家森林遊樂區、平地森林園區、林業文化園區、自然教育中心與生態教育館等場域，林務局表示，入口處量測體溫，額溫高於37.5度或耳溫高於38度遊客，最好回家休息不要入園。入場遊客超過管制數量將暫不開放，進入遊客也建議配戴口罩及保持安全社交距離；各場域餐廳已加大桌間間隔，或管控部分座位不開放使用。

軌道運輸部分， 林務局說，阿里山林業鐵路、烏來台車與太平山蹦蹦車旅客進站前會量測體溫，額溫高於37.5度或耳溫高於38度者婉拒搭乘，乘車期間要全程戴口罩。 阿里山林業鐵路支線（祝山線、沼平線及神木線）及檜木列車、烏來台車與太平山蹦蹦車實施車廂降載措施，降低每班次列車乘客人數。

口罩 阿里山 列車

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