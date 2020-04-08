居家檢疫跑趴遭罰100萬未繳 黃男移強制執行

新北市三重區黃姓男子在新冠肺炎疫情期間需居家檢疫，卻跑到台北市夜店跑趴，遭重罰新台幣100萬元。黃男到期限並未繳款，市府衛生局今天移送行政執行署新北分署強制執行。

衛生局表示，新北市黃姓男子在新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間，本應該居家檢疫，卻因3月22日凌晨趴趴走，到台北市夜店狂歡遭警察查獲，通報後遭重罰新台幣100萬元。

衛生局告訴中央社，這名從東南亞返台的黃姓男子遭重罰，經釐清案情確認擅離處所至夜店的事證，完成行政流程與裁處書用印，1日以雙掛號寄出裁處書送達被處罰人，必須7日內繳納。

衛生局說，遭罰的三重區黃男因為沒有繳交100萬罰款，今天移送行政執行署強制執行。