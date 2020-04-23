美味自煮攻略 在家「一鍵」搞定

受到新冠病毒疫情影響，消費者在活動型態明顯改變，包括戶外、人際活動都明顯下降；此刻，家成為唯一的安心場所。近來為了居家防疫需求，根據東方線上調查顯示，過去一個月約有50%的消費者待在家時間明顯增加(超過1小時)，飲食生活也出現巨變，在家開伙、購買冷凍冷藏食品在家料理的人越來越多，選擇在家下廚，才能吃得安心也更健康。不過，對於許多平常工作忙碌的上班族，或是料理苦手的消費者來說，更希望能有簡單又萬用的家電來幫忙。

家電業者Panasonic 為想要居家料理的消費者，特別推出美味自煮攻略，提供一機多功能的廚房調理家電，和多道美味食譜，讓消費者都能在家輕鬆料理，「一鍵」搞定！詳情請見https://reurl.cc/MvXzx4

Panasonic IH電子鍋＋烘燒烤微波爐一鍵變出多樣料理

大火力的IH電子鍋近年特別受到歡迎，解決了以傳統機種因單點加熱導致火力散布不均，米飯口感不夠好的困擾，透過電磁誘導加熱的方式，以大火力徹底激發米飯Q彈美味。

Panasonic 日本製IH電子鍋SR-FC188除了一般炊飯功能，還添加了炊煮不同米飯如糙米、五穀米等設定，透過底部與側面IH加熱，再搭配7層鑽石竈釜，不管喜歡吃哪種米、軟硬口感，都能滿足你的需求。而針對不擅長複雜料理的消費者，Panasonic IH電子鍋也內建了15種智慧炊煮模式，鹹甜料理都能一鍋完成。主打日本製更安心，一機多用也更省時省力。

日本製IH電子鍋不只能煮出Q彈米飯，更能一機多用省時省力。 圖／Panasonic 提供

另外，如果是想要直接購買冷凍冷藏食品在家快速料理，微波爐也不可少，尤其近年近來許多微波爐加入更多功能，不只可以快速解凍、剩菜覆熱，選擇瓦數高、可同時進行烘烤功能的微波爐，也能把生鮮食材變成美味佳餚，讓料理種類更全面。

Panasonic 烘燒烤變頻微波爐NN-C236具備烘烤＋燒烤＋微波功能，同樣一機多用，更方便的是，不只內建30項自動烹調行程，可變化出如醬拌青菜、茶碗蒸、炸物、照燒雞等各種美味料理，針對冷藏熟食，或是冷凍食品，也能一鍵自動加熱完成，對平常下班以後沒有太多時間就要上菜的上班族來說，更快速方便。

結合烘烤、燒烤功能的微波爐，搭配自動偵測功能更便利。 圖／Shutter 提供；產品／Panasonic 提供

防疫居家自煮料理一鍵搞定秘笈大公開

運用IH電子鍋搭配烘燒烤微波爐，主食＋配菜，不用手忙腳亂，就能營養均衡、優雅上菜。多道自煮料理詳細美味食譜請見https://reurl.cc/pdZbG4

圖／Panasonic 提供

防疫期間，一定要吃得營養才能增加抵抗力，選對合適的家電，「一鍵」自煮，可以省下力氣輕鬆料理，更能美味不打折扣，同時還能可以增加與家人相處時間，享受美味變輕鬆。