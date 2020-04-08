雄獅、可樂率先響應政策 入出境全線暫停出團至5月31日

台灣訂下2020年溫室氣體排放量比2005年減少2%目標，環保署長張子敬曾說有難度，今天在立法院又表示有機會達標。立委批評，即使達標，也是因疫情導致經濟停擺，要求溫管法修法加嚴各部會權責，否則第二、第三階段減碳目標又會跳票。

2020-04-08 14:36