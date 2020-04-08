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雄獅、可樂率先響應政策 入出境全線暫停出團至5月31日
新冠肺炎疫情持續增溫，交通部觀光局衡酌疫情發展，今與中央流行疫情指揮中心宣布，持續暫停赴國外旅遊及接待來臺觀光團體入境至5月31日，雄獅與可樂旅遊率先表示支持，全線暫停出團至5/31。
雄獅旅遊表示，相關退費事宜將依政府規定配合辦理，6/1之後出發之團體，也會依政府法令、疫情發展及消費者權益為考量，再行公告。
可樂旅遊指出，基於保障旅客安全與權益下，自3月發布停止出團起，已陸續協助所有上半年出發之旅行團完成取消或延期之安排，相關退費事宜將依政府規定配合辦理。此外，也全力配合政府規範，全數下架5月底前之國外旅遊行程，6月後之產品，也將會視疫情狀況、政府公告及消費者權益，再行決議。
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