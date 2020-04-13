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冷氣怎麼選才省電 五個技巧讓你收到帳單不心疼

聯合線上 / 林瑩

天氣漸漸變熱，在家防疫享受健康涼爽空氣的同時也要省電顧荷包。 圖／shutter 提供
天氣漸漸變熱，在家防疫享受健康涼爽空氣的同時也要省電顧荷包。 圖／shutter 提供

氣候暖化、四季天候異常，讓現代人使用空調的時間越來越長，再加上最近為了防疫大家都減少出門，長時間待在家，如果不想要收到電費帳單太心疼，選擇空調最重要的就是省電，運用以下技巧，除了省荷包更能兼顧環保愛地球。

除了選一級能效，更要看CSPF

省電看每年耗電量就對了！買冷氣不只挑選一級能效省電機種，還得比較節能標章CSPF值與年耗電量，省電更有感。CSPF（冷氣季節性能因數）是一項評估空調機運轉效率的新指標，CSPF值越高冷氣機越省電。一般而言，CSPF值每提高0.1，就可節約2～3%用電，Panasonic空調的CSPF值高達10.30，超越國家一級標準70%，超級省電，運用內部六大節能設計，達到同樣是一級，省電多了快一倍的成果。以PX超高效旗艦2.2kW為例，每年耗電量約254度，即使全用夏月電價每度3.5元計算，一年電費也僅只要889元超省錢。

節能標章 省電看這裡 圖／Panasonic 提供
節能標章 省電看這裡 圖／Panasonic 提供

內建的nanoeTM 健康科技nanoeTMX＋nanoeTM-G，更可主動分解、吸附PM2.5等有害物質，徹底潔淨，經SGS測試去除PM2.5達99%，並有效抑制多種流感病毒，在這個追求超前部署的防疫時刻，健康與荷包都兼顧。

Panasonic空調CSPF值高超越國家一級標準70%，搭配nanoeTM健康科技，省電與健康都兼顧。 圖／Panasonic 提供
Panasonic空調CSPF值高超越國家一級標準70%，搭配nanoeTM健康科技，省電與健康都兼顧。 圖／Panasonic 提供

可依照天候狀況調節不同模式

夏季白天日曬強，也會影響冷氣使用效果，除了記得使用遮光窗簾，避免陽光照射讓室內升溫，關緊門窗，吹冷氣效果更佳。Panasonic空調搭載ECONAVI精準智慧節能感應科技，能主動偵測室內人的活動位置及感應日照變化程度，自動調節氣流及分流風量，能更有效調節溫度，讓每個人都能享受到舒適的空調，達到節能省電的最佳效果。

日曬強的空間，記得使用遮光窗簾，吹冷氣效果更佳。 圖／shutter 提供
日曬強的空間，記得使用遮光窗簾，吹冷氣效果更佳。 圖／shutter 提供

選擇變頻冷氣

由於變頻冷氣在溫度達到後，會以最低功率維持溫度，比定頻冷氣可省下至少2到3成電力。Panasonic空調室內機及室外機皆使用無刷式DC直流變頻馬達，能夠平順地調節風量，高效能線圈與強力磁石設計，能提昇馬達效率，有效降低耗電、同時減少發熱，延長使用壽命，以最少電力發揮最大冷房效果，更節能。

善用智慧模式設定

選擇具有不同智慧自動調節智慧模式的機種，怕出門忘記關冷氣荷包大失血，記得先設定好定時模式，另外，睡眠時記得調整為舒眠模式，除了因為入夜與清晨溫度較低，這樣做體感較為舒適，也能達到節電目標。Panasonic 空調還可透過Smart App隨手掌握空調功能與狀況，現在還支援中華電信i寶貝、Google助理，一聲令下就能進行溫度、模式設定。

冷氣設定在節能溫度，搭配風扇、循環扇更省電

記得把冷氣設定在節能又舒適的26到28度，還可搭配電風扇或循環扇一起運作，加速室內空氣循環速度，讓冷氣分布均勻，不用一直將溫度調得更低，就能讓體感更涼爽舒適。

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