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台灣愛心太強大 1.5萬株樹苗被富邦、台積電瞬間掃光

聯合報 / 記者鄭朝陽／即時報導
新竹縣關西的華光智能發展中心院生培育台灣原生種樹苗，被企業和民眾善心訂購一空。圖／華光提供
新竹縣關西的華光智能發展中心院生培育台灣原生種樹苗，被企業和民眾善心訂購一空。圖／華光提供

新竹縣關西鎮的「華光智能發展中心」院生培育近1.5萬株台灣原生種的樹苗希滯銷，消息經聯合報在5日披露後，引發富邦、台積電、昌益建設等企業，以及海內外台灣人的熱情回響，樹苗已銷售一空，買不到樹苗的竟都直接捐款鼓勵院生，讓中心代理主任王嵩文激動地說「台灣的愛心實在太強大了，有說不完的感謝！」

農委會林務局也決定，為了使華光的育苗販售不再受大環境影響，已請新竹林管處到現場會勘，評估讓華光成為林務局的分支苗圃，透過專業經營為華光創生。

華光智能發展中心收容智能障礙及合併肢障的院生，目前有30幾名20至40幾歲的院生。中心的澤溪農場有一塊地，八、九年來老師帶院生到山區採集台灣原生的樹木種子，帶回培育，累積有11種、約1.5萬株樹苗，包含台灣櫸、烏心石、光臘樹、無患子、流蘇等。受這波疫情影響，中心的社會善款大減，中心希望賣掉這批苗木帶來收入，但因不擅行銷而乏人問津。

王嵩文日前呼籲有種樹需要的人來採購，做公益也一起種樹愛台灣。聯合報5日報導此事，6日隨即湧入大量詢問電話，其中，富邦集團內部人稱「大董」的台灣大哥大董事長蔡明忠指示所屬「1萬5千棵全買」，台積電也要求「掃貨」，還要提供資源協助院生自食其力。另有多家企業和民眾都在電話中要買這批公益樹苗，王嵩文擋不住這股愛心的洪流，扣除零星訂購的數量後，讓富邦及台積電各分一半。

富邦文教基金會執行董事陳藹玲昨晚證實購買華光樹苗一事，基金會向來關注公益及青少年，只是略盡棉薄。

「愛心電話從早上7點接到晚上10點多。」王嵩文表示，這幾天感受台灣人強大的愛心，他和同仁前後接了多少通電話已數不清，也還來不及統計訂購金額和善款，有家鄉在林口的陳小姐遠從東京打來訂樹苗，分送給親友；來自台灣四面八方的電話更是沒有停過，很多人買樹也捐款，有人買不到樹，就直接要了匯款帳號捐款幫助華光，「真的太感動了，台灣真的好溫暖！」

王嵩文透過聯合報向各界善心人士表達感謝，原本打算樹苗賣出後，土地要清出來改培育多肉植物，由於林務局表達願意協助院生專業栽培原生種苗木，未來可作為林務局分支的苗圃永續經營，明天下午新竹林管處將派員會勘，雙方開會討論細節。

王嵩文說，院生培育苗木過程明顯獲得園藝治療的效果，如果未來能專業化經營苗圃，不失為治療兼具自立更生的轉型作法。

新竹縣關西的華光智能發展中心院生培育台灣原生種樹苗，被企業和民眾善心訂購一空，今天院生自製手牌感謝各界善心。圖／華光提供
新竹縣關西的華光智能發展中心院生培育台灣原生種樹苗，被企業和民眾善心訂購一空，今天院生自製手牌感謝各界善心。圖／華光提供
新竹縣關西的華光智能發展中心院生培育台灣原生種樹苗，必須經常拔雜草、澆水維護。圖／華光提供
新竹縣關西的華光智能發展中心院生培育台灣原生種樹苗，必須經常拔雜草、澆水維護。圖／華光提供

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