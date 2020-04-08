強調勤洗手的重要 醫曝「病毒擴散」影片網全嚇傻

新冠肺炎（COVID-19）疫情快速蔓延，全球已有一百四十多萬人確診，面對病毒最好的防疫辦法就是勤洗手、戴口罩，日前急診醫師白永嘉在臉書上分享一段「病毒快速擴散」的影片，希望能藉此讓民眾意識到洗手的重要，恐怖內容也讓網友們看完直呼「真的好可怕！」

白永嘉醫師在臉書上發文表示，一點點輕忽就會造成嚴重失控，但如果從一開始就做好，結果會完全不同，他更表示「疫情控制靠我們每一個人」，隨後更附上一段影片，內容顯示一名男子遮完噴嚏的手，沒有清潔就碰觸門把，下一位摸門把進門的女子馬上接觸到病毒，而病毒就這樣一傳十、十傳百的散佈在各個角落。

影片曝光後也讓網友們看完紛紛驚呼「真的是如此，很多人都不會替別人想，也不會注意這些小細節，只好提醒自己跟身邊的人要更小心」、「每個細節都重要！」、「把自己搞得像強迫症一樣的防疫就是了，多做總比輕忽好得多」、「沒有人是局外人，防疫人人有責，衛生觀念更是」、「由此可知，勤洗手真的非常重要」。