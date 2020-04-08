與政府共同防疫 百貨賣場宣布調整營業時間

因應政府防疫政策，以及高鐵與桃捷宣布於連假後實行班次減班，GLORIA OUTLETS華泰名品城在與園區品牌商議後，決定於2020/4/13起調整平假日營業時間。調整後的營業時間將更改為：周一至周五12:00-21:00；周六、周日與例假日11:00-22:00。

GLORIA OUTLETS華泰名品城 秉持著配合政府防疫政策，以最嚴謹的態度落實相關防疫措施及園區消毒清潔。並隨疫情發展，以維護員工和顧客健康為首要準則，提供舒適安全的購物環境。相關資訊會同步於官網與官方臉書進行公告。

除了華泰名品城外，台北101也於日前宣布，從清明連假後的4/6(一)起，不分平假日營業時間都為中午12點至晚上9點(原營業時間為周日~周四11:00~21:30、周五周六、國定假日11:00~22:00)。但超市仍維持9:00開始營業、美食街及餐廳則視消費者需求提前供餐。

台北101表示，因應疫情，各品牌與企業為降低風險並確保業務之持續正常運作，已陸續啟動分組上班，台北101將與品牌站在同一陣線，視保護員工與消費者的健康及安全為首要任務。