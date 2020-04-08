影／疫情衝擊百貨人潮慘跌 業者：來客數銳減3成

新冠肺炎持續延燒，不少百貨業者受到影響，來客數驟減，新北市汐止iFG遠雄廣場斥資上千萬打造高規格及水準的防疫措施，還首創「行動安心小管家」定時巡館服務，甚至推出「防疫五心級」，提供民眾安心衛生的購物環境。

遠雄廣場表示，受到疫情影響，整體業績及來客人數下降近3成，而館內品牌及店家，尤其服飾業受到影響最大，掉了近2成業績，但如空氣清淨機、吸塵機、電子衣櫥等，擁有殺菌除臭等功能家電，成為熱銷產品，業績反而成長近3成。

面對疫情威脅，遠雄廣場表示，他們投入上千萬防疫預算來打造安心購物環境，除了規畫進出口動線，管制進出人潮數量外，還推出「防疫五心級」防疫政策。

包含在館內9個防疫站設置紅外線體溫感測儀，若發現體溫過高者將禁止入內，並建議民眾前往醫院檢測、設置60部自動乾洗手機，並提供酒精消毒、為了更方便提供民眾防疫服務，還首創「行動安心小管家」，由服務人員推著小板車定時巡館，提供全身上下以及頭髮的消毒，甚至還能幫民眾手機螢幕消毒。