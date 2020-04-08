冷一波！下周日大陸冷氣團襲台 這兩天最冷低溫探12度

下周明顯變冷！中央氣象局說，下周日將有一波冷空氣南下，強度達到大陸冷氣團等級，下周一、二清晨是最冷時刻，北部低溫下探12度，空曠地區不排除來到10到11度。

氣象預報員陳伊秀說，原本預估下周日冷空氣為東北季風強度，不過根據今天預報，已提升到大陸冷氣團等級。周六先有鋒面通過，到下周日大陸冷氣團很快衝下來，屬於乾冷天氣型態，沒什麼雨，預計影響到下周二。

陳伊秀說，下周一、二清晨最冷，下周一是單純冷空氣影響，下周二還加上輻射冷卻，這兩天中部以北、東半部低溫下探12到13度，空曠地區可低到11度，其中北部空曠地區有機會到10度。高溫部分，因為風很強，北部高溫僅18到19度，中部、花蓮20到22度，南部、台東24到25度。

陳伊秀說，周六若水氣充足，配合低溫，玉山有機會再次降下四月雪。