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世界衛生日 華航諾富特飯店點亮愛心祈福

攝影中心 / 記者陳嘉寧／桃園機場即時報導
華航諾富特桃園機場飯店於7日「世界衛生日」，用房間的燈光點亮成愛心圖案，為所有受新冠肺炎疫情影響的人祈福。（華航諾富特桃園機場飯店提供）
華航諾富特桃園機場飯店於7日「世界衛生日」，用房間的燈光點亮成愛心圖案，為所有受新冠肺炎疫情影響的人祈福。（華航諾富特桃園機場飯店提供）

位在桃園機場的華航諾富特飯店，響應雅高酒店集團-心藝家活動(Heartist)，於4月7日2020世界衛生日(World Health Day )開始當天起，連續一周於晚間7點至8點間，邀請住房旅客協助點亮飯店客房。

華航諾富特飯店指出，點亮的客房亮光排列成愛心的形狀，在台灣國門點亮愛心，希望用愛來祈福，為所有受病毒所苦的病人們加油打氣，也向辛苦的醫護人員以及所有堅守岡位的人們說聲：「辛苦了，謝謝您！」

新冠肺炎疫情肆虐全球，人心惶惶，許多人壟罩在不安的情緒之下。航空產業、旅遊產業首當其衝，雅高酒店集團飯店於全世界分布逾4000家，在嚴峻的疫情下也不洩氣，反而發起暖心活動，利用飯店客房拼湊成愛心，向世界傳達「不要放棄、點亮希望」的加油訊息，世界各國的飯店也陸續響應。

華航諾富特飯店總經理韓耕瑞表示，越是艱難的時刻，我們越要團結一致，一起對抗病毒！在黑暗之中，點起一盞盞的燈光，也象徵著點燃希望，大家一起共度難關！因此華航諾富特飯店也選擇在4月7日2020世界衛生日(World Health Day )這一天，不僅提醒大家要重視衛生健康，也傳達希望的訊息，更歡迎大家一同響應此活動。

華航 愛心

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