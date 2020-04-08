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「缺藥與否，官民認知不同」 民團籲建立五大因應機制

聯合報 / 記者羅真／台北即時報導
新冠肺炎蔓延全球，牽動藥品生產供應鏈且引發囤積心理，致使藥品市場供需不均。疫情爆發以來，衛福部食藥署接獲近千件藥局訂不到貨的通報，多次回應外界國內有替代產品、沒有缺藥問題，且已啟動避免囤貨的機制。本報資料照片
新冠肺炎蔓延全球，牽動藥品生產供應鏈且引發囤積心理，致使藥品市場供需不均。疫情爆發以來，衛福部食藥署接獲近千件藥局訂不到貨的通報，多次回應外界國內有替代產品、沒有缺藥問題，且已啟動避免囤貨的機制。本報資料照片

新冠肺炎蔓延全球，牽動藥品生產供應鏈且引發囤積心理，致使藥品市場供需不均。疫情爆發以來，衛福部食藥署接獲近千件藥局訂不到貨的通報，多次回應外界國內有替代產品、沒有缺藥問題，且已啟動避免囤貨的機制。

不過，民間團體認為，官方與民間對於缺藥的認知不同。官方應該著手稽查今年以來的藥品供應量與流向，同時為民眾設想，讓其就醫時能掌握缺藥品項與替代品項，並在使用替代品項導致不良反應時有諮詢與通報管道等。

台灣醫療改革基金會與台灣病友聯盟今日發布聯合聲明指，食藥署缺藥通報平台統計資料顯示，過去非疫情期間，每個月僅有一到兩件藥品缺藥通報，但疫情爆發迄今已破千件，當中約有八成是同品項通報，而社區藥局是缺藥通報來源的大宗。

官方屢次表示「經評估有其他替代藥品或治療方法」就不算是缺藥，但對社區藥局而言，訂不到貨就是缺藥。醫改會於上月隨機電訪實測發現問題嚴峻，以食藥署缺藥通報中的甲狀腺用藥「昂特欣」為例，於21個縣市各隨機抽查五間藥局存貨情形，結果發現，六都縣市缺藥比率高達五成、非六都縣市高達六成，還有四家縣市境內只有一家藥局可領到藥。

醫改會與台灣病友聯盟表示，根據食藥署昨日公告，在54種缺藥通報品項中，有52種藥品可能有供應不足或因供貨問題而暫時短缺的情形，其類別包括肺炎鏈球菌自費疫苗、癲癇、降血壓藥、甲狀腺用藥、強心劑等，恐對長期有用藥需求的病友不利。

食藥署已於4月6日函釋，防疫期間禁止醫療院所於處方箋註記藥品「不可替代」。醫改會與台灣病友聯盟表示認為這還不足夠，他們針對民間缺藥向食藥署喊話，並提出五大因應機制，一是期盼立即著手稽查今年以來的藥品供應數量與流向，二是對各級醫療院所與藥局藥品供需消長機動調整配比。

三是建立因缺藥而改用替代藥品，或替代療法導致產生不良反應的通報與諮詢機制，四是建立民眾發生無法於社區藥局領藥的申訴管道與轉介對策，五是讓可能缺貨的藥品品項與替代品項即時顯示於雲端藥歷供醫師開藥參考，以減少民眾往返醫療院所與藥局或四處尋藥的染疫風險。

食藥署 疫情 新冠肺炎

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