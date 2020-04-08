藥物過敏恐與寶寶基因有關 兒科醫籲注意六大前兆

許多新生寶寶都會出現過敏、紅疹的情形，可能與本身體質基因有關，使用藥物時出現過敏等症狀。是否需要治療，建議就醫由專科醫師診斷外，兒科醫師表示，藥物過敏有六大前兆症狀，若有嚴重藥物過敏基因的寶寶或民眾，就可能導致過敏現象發生。

禾馨民權婦幼診所皮膚科主治醫師蔡昌霖表示，藥物過敏有六大前兆，症狀為：「疹、破、痛、紅、腫、燒」，疹為皮膚紅疹、搔癢；破為口腔潰瘍；痛為喉嚨痛；紅為眼睛出現紅腫、灼熱不適；腫為眼睛、嘴唇腫；燒則是常見的發燒症狀。藥物過敏反應可能使皮膚出現疹子、發癢及潰爛外，嚴重時也有致命風險，不過民眾通常都是「以身試藥」後才發現。

至於一樣的藥物，為何大部分患者用藥後沒事，有人就會出現過敏反應？蔡昌霖說，這與基因有關，如據藥害救濟基金會今年2月統計，引發國人藥害賠償藥物中，痛風治療藥物與痙攣癲癇相關藥物包辦前三名，就與體內基因有關。

蔡昌霖舉例，如日前電視劇「麻醉風暴」中，引發醫療事故的惡性高熱，病人會出現肌肉僵硬痙攣、呼吸急促等症狀，雖有藥物可給予，但若未察覺並立即治療，恐有致命風險。惡性高熱的發生，就多與遺傳基因有關。

蔡昌霖說，精準醫療為近年來醫學研究趨勢，建議民眾除就醫外，可透過基因篩檢，提前了解自己是否有相關藥物過敏基因；而寶寶在新生兒時期也可做，來準確找出藥物過敏反應的基因，讓寶寶一出生就防範於未然。