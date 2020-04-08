聽新聞
test
0:00 / 0:00
藥物過敏恐與寶寶基因有關 兒科醫籲注意六大前兆
許多新生寶寶都會出現過敏、紅疹的情形，可能與本身體質基因有關，使用藥物時出現過敏等症狀。是否需要治療，建議就醫由專科醫師診斷外，兒科醫師表示，藥物過敏有六大前兆症狀，若有嚴重藥物過敏基因的寶寶或民眾，就可能導致過敏現象發生。
禾馨民權婦幼診所皮膚科主治醫師蔡昌霖表示，藥物過敏有六大前兆，症狀為：「疹、破、痛、紅、腫、燒」，疹為皮膚紅疹、搔癢；破為口腔潰瘍；痛為喉嚨痛；紅為眼睛出現紅腫、灼熱不適；腫為眼睛、嘴唇腫；燒則是常見的發燒症狀。藥物過敏反應可能使皮膚出現疹子、發癢及潰爛外，嚴重時也有致命風險，不過民眾通常都是「以身試藥」後才發現。
至於一樣的藥物，為何大部分患者用藥後沒事，有人就會出現過敏反應？蔡昌霖說，這與基因有關，如據藥害救濟基金會今年2月統計，引發國人藥害賠償藥物中，痛風治療藥物與痙攣癲癇相關藥物包辦前三名，就與體內基因有關。
蔡昌霖舉例，如日前電視劇「麻醉風暴」中，引發醫療事故的惡性高熱，病人會出現肌肉僵硬痙攣、呼吸急促等症狀，雖有藥物可給予，但若未察覺並立即治療，恐有致命風險。惡性高熱的發生，就多與遺傳基因有關。
蔡昌霖說，精準醫療為近年來醫學研究趨勢，建議民眾除就醫外，可透過基因篩檢，提前了解自己是否有相關藥物過敏基因；而寶寶在新生兒時期也可做，來準確找出藥物過敏反應的基因，讓寶寶一出生就防範於未然。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言