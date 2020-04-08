社福團體捐款銳減3到4成 盼納入下一波紓困

新冠肺炎疫情肆虐全球，百工百業蕭條，社福團體受重大衝擊，不少團體募款金額都比去年同期衰退約三成到四成，感嘆政府只看到民間企業的艱困，忽視公益團體也在苦撐，若疫情持續未歇，服務量能勢必崩解，承接弱勢族群的社會安全網，恐將出現破洞，希望政府下一波紓困對象納入社福團體。

華山基金會指出，華山基金會的募款九成來源是小額捐款，疫情爆發以來，第一季募款較往年同期衰退約三成五，不少個體戶捐款者打電話取消長期捐款，也有企業減少捐款金額。

疫情若延續半年以上 華山部分服務點恐收

華山在全台設有400個愛心天使站，針對3萬名弱勢或獨居老人送餐，陪同就醫，修繕房舍等到宅服務，目前僅嘉義大林、民雄、雲林莿桐站考量接觸傳染風險，暫停到宅服務，改為電話問安，其餘愛心站正常運作，若疫情延續半年以上，甚至超過一年，部分地區站點恐怕就得收起來。

家扶基金會社會資源處處長林秀鳳表示，自去年底受選舉影響，家扶募款短缺，原本看好農曆年前回暖，沒想到今年1月就少了4400萬，2月募款衰退情況持平，隨著3月疫情越發嚴峻，銳減幅度變大。她指出，當捐款上游的士農工商收入變少，社福團體一定連帶遭波及，短期或許還能吃老本，長期下去，就會很慘。

林秀鳳說，公益組織本就屬於多重弱勢團體，政府只關注各行各業紓困，忽略倚賴捐款的社福團體，在經濟危機下總是被優先犧牲。

視訊學習缺設備 家扶募資助弱勢家庭

林秀鳳表示，現在鼓勵線上與視訊學習，弱勢學童礙於家裡沒網路，沒有網路吃到飽與電腦設備老舊等原因，遠端學習資源不足，為了不讓孩子學習中斷，家扶正在募資建構弱勢家庭的電腦及網路設備。

兼顧防疫與服務品質 伊甸：有形無形壓力大

伊甸基金會副執行長何天元說，伊甸募款比去年同期銳減四成，社團服務的都是無法獨立生存的老弱婦孺，疫情期間的安全防範與生活照顧更為重要，我們服務不會停，但為避免群聚，目前老人共餐、親子館先暫停。

何天元表示，民間企業營運困難，放無薪假，部分經費來源靠募款的公益團體受衝擊，像伊甸全台200個據點，光採購防疫設施設備，就耗費上千萬，同時還要維持照顧品質，有形無形壓力俱存，希望政府下一波紓困對象能納入社福團體。