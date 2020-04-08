錯過等5年！2020最大滿月在今天

根據中央氣象局預報，今年年度最大滿月就是今天，下次看到這麼大的滿月，得等到2025年。很可惜今天受到東北季風影響，新竹以北看到機會較低。

氣象局說，每個月都有一次滿月，今年適逢閏年，比平常多看到一次，共有13次看到滿月機會。每次滿月大小都不一樣，今天是今年度最大。

氣象局表示，今天上午10時35分，剛好發生在月球過近地點後近8.44個小時，因此月面看起來會覺得比較大，滿月時月球距離地球約35萬7029.882公里，月面眼睛看到直徑約為33.46角分。

氣象局說，今年10月31日會是本年度最小滿月，今天的滿月將比10月31日眼睛看到的直徑大了約13.76%。

氣象局說，喜愛拍照的民眾，可利用月出後月亮的仰角正低之時，搭配喜愛的地物或地景，規劃拍攝想要的影像。

氣象局指出，受到東北季風影響，今天迎風面雲較多，新竹以北、東半部都雲多，其中基隆北海岸、北部山區還有降雨機率，要看到年度最大滿月有點困難，北部平地及東部則需要碰碰運氣，又以東部要從雲縫中瞄到機率較高。至於苗栗以南平地，應該就有機會看到。